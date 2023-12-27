В Узгене задержан мужчина, находящийся в розыске за похищение человека

На территории Узгенского района Ошской области задержан гражданин "О.Б.Н.", находящийся с 2021 года в розыске за похищение человека группой лиц по предварительному сговору с целью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее даннным, в декабре 2020 года "О.Б.Н." и другие члены ОПГ вымогали денежные средства в размере 20 000 долларов у жителя Баткенской области Х.А.М. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена автомашина марки "Мерседес-Бенц", на которой был похищен Х.А.М. На законные требования ГКНБ КР остановить автомашину, со стороны похитителей было оказано сопротивление. Вышеуказанному О.Б.Н. удалось скрыться, который был объявлен в розыск.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГКНБ было установлено местонахождение "О.Б.Н." и 23 декабря 2023 года был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других преступных действий со стороны указанной группы лиц.