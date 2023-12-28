Турецкое село Шириндже было признано одним из лучших туристических сел в мире. Это село, расположенное в Измирском районе Турции, получило звание "Лучшего Туристического Села 2023 года" от Всемирной организации туризма (ВОТ) под эгидой Организации Объединенных Наций. Шириндже, зеленый оазис на Эгейском побережье Турции, славится своей природой, историей, культурой и гастрономией.

Село, утопающее в аутентичной атмосфере, переносит свою вековую историю в современность. Туристы поднимаются по извилистой горной дороге, встречая вид на мандариновые, инжировые и оливковые деревья, а также слыша звуки поющих птиц. Шириндже, состоящее из великолепных домов, построенных на склонах, обеспечивает максимальный обзор и естественный свет. Здесь окружают фруктовые деревья, оливковые рощи и виноградники, поддерживая существование и образ жизни села на протяжении веков.

Помимо природной красоты, Шириндже славится своими фруктовыми винами, приготовленными из разнообразных местных фруктов. Село становится популярным местом для спокойных уик-эндов вдали от городской суеты. Бутик-отели в старинных домах и рестораны с эгейскими вкусами создают уникальный опыт для посетителей. Все это сделало Шириндже заслуженным участником списка "Лучших туристических сел 2023 года" от ВОТ.

Село сохраняет свою аутентичность, оставаясь верным эгейской традиции. Местные жители занимаются фермерством, пасут овец и производят варенье и вино из своих плодов. Ручей деревни по-прежнему поставляет питьевую воду, сохраняя традиции сотни лет. Развитие туризма привнесло новые возможности для местных жителей, расширив их бизнес. Продукты с уютных прилавков стали популярными у городских посетителей.

Мягкий климат Шириндже добавляет очарования каждому сезону. Весной деревня преображается в зеленый рай, осень приносит свой ритм. Урожай винограда и оливок становится напряженным периодом, сохраняя традиции производства оливкового масла и вин.

Расположенное в одном из самых красивых мест в мире, Шириндже предоставляет доступ к древним памятникам. Село входит в список "Лучших мест для посещения в 2024 году" Lonely Planet и окружено объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Близость к развалинам Храма Артемиды и древнему городу Эфесу делает Шириндже уникальным туристическим направлением, где современность переплетается с древностью.