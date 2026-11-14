"Манчестер Юнайтед" уволил Каррика, Почеттино близок к назначению

"Манчестер Юнайтед" отправил в отставку главного тренера Майкла Каррика после худшего старта команды в истории Английской премьер-лиги. Его преемником должен стать Маурисио Почеттино.

Об увольнении было объявлено в четверг, 12 ноября. В первых десяти матчах чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" одержал лишь одну победу и оказался в зоне вылета.

Каррик покинул клуб менее чем через шесть месяцев после подписания контракта до 2028 года. В прошлом сезоне бывший полузащитник манкунианцев привёл команду к третьему месту в АПЛ и обеспечил ей участие в Лиге чемпионов.

Однако неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне - всего три победы в 15 матчах во всех турнирах - вынудили руководство клуба принять решение о смене тренера.

По информации Sky Sports, "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с Почеттино, который в настоящее время возглавляет сборную США. Ожидается, что аргентинский специалист приступит к работе после завершения своих обязательств перед национальной командой.

Первым матчем Почеттино во главе "Манчестер Юнайтед" может стать встреча с "Ливерпулем" после международной паузы.

54-летний специалист, ранее возглавлявший "Тоттенхэм", "Пари Сен-Жермен" и "Челси", станет восьмым постоянным главным тренером манкунианцев после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.