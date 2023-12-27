В Минэкономики ответили на критику Султанбая Айжигитова

Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике высказал критику в адрес Министерства экономики и коммерции, посчитав, что ведомство неспособно выполнять возложенные обязанности. В этой связи Минэкономики КР считает нужным представить общественности информацию о качестве и своевременности принимаемых мер по стабилизации и повышению показателей социально-экономического развития страны.

"Валовой внутренний продукт страны за 11 месяцев текущего года составил 1 триллион 72,6 миллиарда сомов, реальный темп роста составил 4,4%, а без учета "Кумтора" ВВП вырос до 6,7%.

Практически все авторитетные международные финансовые институты дают положительные отзывы относительно проводимым реформам и результатам экономической политики Кыргызстана.

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал свой аналитический макроэкономический обзор, в котором отмечается, что "экономика Кыргызстана стабильна, уровень инфляции снизился".

ЕАБР также отметил ускорение экономического роста, усиление инвестиционной активности, к примеру заметный рост наблюдался в строительной отрасли.

Кроме того, отмечается существенное снижение уровня инфляции в Кыргызстане. Как известно, инфляция прогнозировалась на уровне 10-12%. В настоящее время в целом инфляционный фон в стране замедляется, что обусловлено замедлением роста цен на отдельные продовольственные товары.

По данным Национального статистического комитета, инфляция, снизилась с 14,7 % в 2022 году до 6,9 % по итогам 11 месяцев.

Необходимо подчеркнуть, что сегодня на продовольственном рынке имеется достаточное количество товаров, что способствует стабилизации цен. Дополнительные меры, введенные Кабинетом Министров по ограничению роста цен на муку и изделия из нее, положительно сказались на стоимости рядах социально значимых товаров.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что экономика Кыргызстана показала хорошие результаты в 2022 году и выросла на 6,3 %, несмотря сдерживающие факторы, обусловленные непростой обстановкой в регионе, и продолжает демонстрировать устойчивый рост в 2023 году.

Налоговые поступления резко возросли, а государственный долг снизился до 49 % ВВП. Высокие показатели доходов и снижение государственного долга создают дополнительный бюджетный резерв для противодействия негативным внешним шокам.

МВФ также отмечает, что "в 2022 году экономика Кыргызской Республики показала хорошие результаты, достигнув темпа роста 6,3%, что является самым высоким показателем с 2013 года". Таким образом, высоко оценен правильный курс налогово-бюджетной политики Кабинета Министров страны.

Налоговые поступления резко возросли, а государственный долг снизился до 49 % ВВП. Высокие показатели доходов и снижение государственного долга создают дополнительный бюджетный резерв для противодействия негативным внешним шокам.

Кроме того, МВФ дал положительную оценку усилиям по цифровизации налогового администрирования, подчеркнув, что "Кыргызстан существенно усилил соблюдение требований налогового законодательства, что увеличило собираемость доходов".

Консолидированный бюджет показывает уверенный рост. К примеру, в 2011 году поступления в бюджет доходили лишь до 28 миллиардов сомов. В остальные годы рост поступлений отмечался среднем всего на 15 миллиардов сомов.

В 2023 году ожидается, что поступления составят 386 миллиардов сомов, из них налоговая служба соберет 183,5 миллиарда сомов, а таможенная служба уже собрала сверх установленного плана в 107 миллиардов сомов, при этом таможня впервые в истории страны превысила показатель сборов в 100 миллиард сомов.

В целях увеличения доходов бюджета и снижения доли теневой экономики действующая фискальная политика по внедрению ЭСФ, ЭТТН и ККМ будет продолжена.

Отрадно, что по подтверждению МВФ, внедрение данных фискальных инструментов является важным стимулом для прозрачности экономики, способствуя резкому сокращению объемов контрабандной и контрафактной продукции.

Исходя из текущей ситуации, Европейский банк развития и реконструкции и Всемирный банк, прогнозируют для Кыргызстана сохранение высоких темпов экономического роста - от 4% до 7%.

Приведенные оценки и данные позволяют уверенно заявить, что Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики в полном объеме выполняет возложенные задачи и обязанности, в том числе по улучшению благосостояния населения страны и иных социально-экономических показателей.

В целом согласно Конституции Кыргызской Республики, Президент как глава государства и высшее должностное лицо, возглавляющее исполнительную власть Кыргызской Республики, определяет стратегическое управление и планирование развития страны, а исполнителем указанной стратегии является Кабинет Министров Кыргызской Республики.

И как член Кабинета Министров, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики отвечает за экономическое прогнозирование, разработку и реализацию единой государственной политики в области экономического развития, в налоговой сфере.

В то же время необходимо подчеркнуть, что сейчас не время для проведения экономических экспериментов над страной и населением, в связи с этим деятельность Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики осуществляется строго в рамках качественного и своевременного исполнения поручений Президента Кыргызской Республики С.Жапарова", - говорится в сообщении МЭК КР.