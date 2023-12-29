Министр Бейшеналиев: Поменять профессию врача для меня немыслимо

Какая ключевая задача стоит сегодня перед министром здравоохранения? С этого вопроса началось интервью СМИ с министром здравоохранения Кыргызстана Алымкадыром Бейшеналиевым.

- Задач много (смеется) и все главные. Основная задача, чтобы медицинская помощь была оказана вовремя и качественно всем больным независимо от их статуса и от того, где они живут, чтобы развивались те современные направления, которые улучшают показатели здоровья. Медицина должна обязательно встроить в свой круг пациента, стать пациентоориентированной. Должна предлагать пациенту, убеждать его, быть милосердной, профессиональной и хорошо оснащенной. Если встать на позицию пациента, то внимание, на мой взгляд, в первую очередь должно быть уделено первичному звену, то есть ЦСМ. Сюда больной приходит - и должен без очередей, в полном объеме получить помощь. Вот поэтому я продолжу начатые мною в 2021 году реформы.

- Честно сказать, кыргызстанцы уже потеряли им счет: так их много. Что предлагаете вы?

- Я не предлагаю, а внедряю их. В начале 2021 года я провел большую реформу, отголоски которой будут длиться годы и которую нельзя будет повернуть вспять. Я отменил программы "Манас", "Манас таалими", "Ден соолук", на которые были потрачены миллиарды долларов. Много специалистов и экспертов работали, чтобы разрушить нашу систему здравоохранения. Это они назвали реформами.

От Советского Союза нам осталась система, где существовала преемственность между территориальной больницей, поликлиникой, детской поликлиникой, женской консультацией, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта в селе. Система здравоохранения бывшего Союза была признана лучшей в мире и считается таковой до сих пор. Но у нас ее сломали, объединили взрослые и детские поликлиники, женские консультации в ЦСМ, в больницах сократили койки. И каждая организация стала работать сама по себе. Медицина потеряла один из главных своих принципов – преемственность между медицинскими учреждениями, между врачами. В районе, например, было пять семейных врачей, а больной не знал, куда идти. Врач не мог отправить больного на УЗИ в территориальную больницу, потому что там не было аппарата. А скорая помощь вообще была в другом месте, сама по себе.

И первая волна ковида показала всю губительность такого реформирования, потому что все работали разрозненно, когда, наоборот, требовалось объединить усилия, оснащение лабораторий было в плохом состоянии.

В начале этого года я подписал приказ, согласно которому произошло объединение ЦСМ, которые стали подконтрольны одному - головному. Благодаря чему улучшилось качество обследований, поскольку и аппараты, и лаборатории мы сосредоточили в головных ЦСМ. Также были сокращены 200 главврачей, 400 их заместителей, 200 бухгалтеров, 200 кассиров.

- Какие еще реформы ожидаются?

- Врачи в ЦСМ, согласно предыдущим реформам, были и педиатрами, и гинекологами, и кардиологами, и терапевтами одновременно, то есть должны были владеть знаниями по всем специальностям. Но нельзя, как говорится, объять необъятное. Каждая область медицины стремительно развивается, и невозможно одному врачу познать все новшества в каждой. К тому же дети, взрослые, больные, беременные - все ожидали приема у семейного врача в одной очереди. В ЦСМ не стало врачей узких специальностей. Сейчас идет период их восстановления, возвращения. Суть реформы в том, чтобы в каждом медицинском учреждении работали врачи узких специальностей. Гинеколог должен принимать женщин, вести беременных, педиатр консультировать детей и так далее. Мы уже открыли четыре детские поликлиники в Бишкеке и две в Оше. Сейчас идет реформирование стоматологической службы. Планируем провести реформу и во всех отделах здравоохранения.

- Согласно новому закону, в стране с 2024 года вводится обязательное медстрахование. В чем была необходимость внесения изменений в действующий закон?

- Кабинет министров поставил задачу охватить медицинским страхованием все население до конца этого года. И это очень важно, поскольку страховая медицина – это прежде всего безопасность страны. Подобные законы работают во всем мире. Самая большая часть застрахованного населения – это пенсионеры, потом – дети от рождения до окончания школы и если они становятся студентами очного обучения – до 21 года. Помимо этих категорий граждан государство оплачивает страховку безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости населения, лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства и лицам, получающим социальные пособия, военнослужащим КР.

За трудоустроенных кыргызстанцев медицинские страховые отчисления в размере двух процентов от фонда заработной платы отчисляют работодатели. Фермеры, работники крестьянских хозяйств, индивидуальные предприниматели тоже считаются застрахованными, если они платят налоги, в эту сумму входят и взносы на ОМС.

Согласно принятому депутатами закону, незастрахованные граждане КР, окончившие общеобразовательные организации, не являющиеся студентами и не оплачивающие взносы на ОМС в Соцфонд, должны приобретать полис за 1722 сома на 12 календарных месяцев для получения льготных медицинских услуг и льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне. Что значат 1722 сома – столько стоит полис обязательного медстрахования для гражданина Кыргызстана. Если разделить эту сумму на год, то вообще выходят копейки в месяц. Если человек застрахован, то на амбулаторном уровне один пакет по дополнительному лекарственному обеспечению перекроет стоимость полиса. К тому же, если человек застрахован, если есть направление от врача, то и помощь в стационаре обойдется ему в разы дешевле.

За отсутствие полиса обязательного медицинского страхования в законе не предусмотрено никакого наказания. Но человек сам себя накажет финансово, поскольку за все ему придется платить из своего кармана по полной стоимости, если ему потребуется медицинская помощь.

- Как правило, граждане мотивируют свой отказ от медстрахования тем, что, дескать, их не устраивает качество лечение в государственных организациях, лекарства приходится покупать самим, за каждым врачом бегать.

- Не буду скрывать, качество диагностики и лечения надо повышать. Хотя у нас немало специалистов, без преувеличения, работающих на уровне мировых стандартов. Но здравоохранение очень нуждается сегодня в современном оборудовании. И при поддержке государства мы начали внедрять высокотехнологичные методы в разных областях нашей медицины, в частности, в кардиологии. Сердечно-сосудистые заболевания называют убийцей №1 в мире, это относится и к Кыргызстану. В прошлом году от них умерло 16500 человек, 52 процента от всех умерших в стране. Цифры просто шокирующие! Поэтому была разработана серьезная, на мой взгляд, программа, которая так и называется "Экстренная кардиология", цель которой снизить смертность от болезней сердца. Ее поддержали администрация президента и правительство, международные организации.

Программа - это модель полного цикла диагностики и лечения экстренных больных с острым инфарктом миокарда и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она предусматривает и профилактику, и раннюю диагностику этих недугов, и, конечно, оказание высокотехнологичной помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, и дня через два-три они выписываются здоровыми людьми, потому что им вовремя было проведено стентирование.

- Но стентирование – операция из области высоких технологий и считается дорогостоящей. Не у каждого больного найдется несколько тысяч долларов, чтобы ее оплатить.

- Стентирование определенной категории больных с острым инфарктом миокарда будет проводиться бесплатно через Фонд высоких технологий. А если и будет какая-то оплата, то настолько минимальная, что каждый житель Кыргызстана сможет ее внести. И такое будет, согласно программе "Экстренная кардиология", во всей стране. Наша цель сделать медицинскую помощь доступной и качественной для всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Не пора ли Минздраву громко выступить в защиту врачей? Частота нападений на врачей, прежде всего на бригады "скорой помощи" участились. Требуется ли, на ваш взгляд, принимать какие-то неординарные меры, ужесточающие ответственность за такого рода правонарушения?

- Действительно подобных случаев много. Едва ли не каждый день медработники сталкиваются с агрессией. И, конечно, Минздрав будет принимать меры для защиты своих коллег.

- А что будет с ценами на лекарства? Понятно, что этот вопрос интересует всех, но особенно пожилых граждан.

- В Кыргызстане в этом году на базе больниц и поликлиник мы открыли 48 государственных аптек. Ассортимент лекарственных средств в них в последующем планируется увеличить с 700 до 2000 препаратов. Лекарства в госаптеках дешевле на 10-15 процентов, чем в частных.

- Медицина для вас, похоже, - любимая работа, коль вы взвалили на себя снова такой груз ответственности. Променяли бы ее на какую-то другую?

- Я с малых лет мечтал стать врачом, и я им стал. Врачебную специальность на что-либо другое поменять сложно. Для меня это вообще немыслимо. Я остаюсь врачом.