В Джалал-Абаде несовершеннолетние террористы планировали нападение на храм

ГКНБ КР в Джалал-Абаде задержаны несовершеннолетние члены международной террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан" Р.М.Р. и У.М.Т., которые, по данным ведомства, планировали теракт в храме Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, указанные лица были дистанционно завербованы посредством сети интернет в ряды МТО "ИГ-ВХ".

"По указанию зарубежных эмиссаров МТО планировали произвести закладку СВУ у главной ёлки на центральной площади г. Джалал-Абад, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы г.Джалал-Абад.

В ходе осмотра изъятых мобильных устройств обнаружены неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру МТО "ИГ-ВХ".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 252 (акт терроризма) УК КР. Задержанные лица водворены в СИЗО №53 ГСИН при МЮ КР для несовершеннолетних.