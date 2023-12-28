ЮНИСЕФ передает Кыргызстану 11 новых холодильных камер для хранения вакцин

В декабре ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения инициировали поставку 11 новых холодильных камер в медицинские учреждения по всему Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По ее данным, общая стоимость оборудования и монтажа превышает 35 миллионов сомов. Эти объекты финансируются правительством Канады в рамках глобальной инициативы по обеспечению безопасного хранения вакцин.

Холодильные камеры будут установлены в Баткенской, Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областях. Эти локации были выбраны по согласованию с Министерством здравоохранения с учетом конкретных потребностей каждого региона.

Помещения имеют объемы 10 м3 и 30 м3, что позволяет хранить значительные количества вакцин, что позволит покрыть ожидаемые потребности этих областей в ближайшие годы.

В помещениях поддерживается постоянная температура от +2 до +8, необходимая для правильного хранения большинства вакцин и лекарств. Оборудование прошло предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения, гарантирующую соответствие всем строгим стандартам.

Ожидается, что все камеры будут установлены к февралю 2024 года. Холодильные камеры играют решающую роль в поддержании ежемесячного запаса вакцин, обеспечивая их доступность на субнациональном уровне.