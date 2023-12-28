ГКНБ при проверке рынков выявил многомиллионный ущерб государству

В ходе работы с рынками по всей республике установлено, что в течение 20-30 лет был нанесен многомиллионный ущерб государству. Так ГКНБ были выявлены недобросовестные арендодатели торговых точек на рынках страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Реализуемые на сегодня ГКНБ меры являются очередным этапом по созданию необходимых и комфортных с точки зрения осуществления предпринимательства действий, направленных на недопущения необоснованных повышений цен на аренды торговых площадей и недопущения их влияния на покупательскую способность населения, что является одним из условий устойчивого развития страны", - говорится в сообщении ГКНБ.