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ГКНБ при проверке рынков выявил многомиллионный ущерб государству

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В ходе работы с рынками по всей республике установлено, что в течение 20-30 лет был нанесен многомиллионный ущерб государству. Так ГКНБ были выявлены недобросовестные арендодатели торговых точек на рынках страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Реализуемые на сегодня ГКНБ меры являются очередным этапом по созданию необходимых и комфортных с точки зрения осуществления предпринимательства действий, направленных на недопущения необоснованных повышений цен на аренды торговых площадей и недопущения их влияния на покупательскую способность населения, что является одним из условий устойчивого развития страны", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/434393
Теги:
аренда, рынок, Кыргызстан, ГКНБ
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