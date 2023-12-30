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В Александровке миллионы сомов ушли на утепление школ, а все равно холодно

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На утепление зданий средних школ имени Арли Арбуду и Ясыра Шивазы в селе Александровка Московского района Чуйской области потратили миллионы сомов. Но в зданиях по-прежнему холодно. Об этом vb.kg рассказал житель Московского района, бывший депутат Александровского айылного кенеша Рахим Юнуза.

По его словам, в школе имени Арли Арбуду поменяли окна, сделали капитальный ремонт котельной на более, чем 5 миллионов сомов, однако несмотря на это в здании прохладно.

Он считает, что ремонт был сделан некачественно, из-за чего в здании не набирается нужной температуры тепла.


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URL: https://www.vb.kg/434419
Теги:
Чуйская область, школа, скандал
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