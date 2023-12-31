В России школьника впервые приговорили к реальному сроку за "госизмену"

Верховный суд Республики Адыгея приговорил к четырем годам колонии 18-летнего школьника Кевина Лика по делу о "госизмене". Новость об этом опубликована на сайте суда, внимание на него обратила "Русская служба Би-би-си". В официальном сообщении имя школьника не называется, его установили журналисты. Знакомая Лика подтвердила, что молодой человек находится в СИЗО.

По версии следствия, Лик с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023-го делал снимки воинских частей в Майкопе и отправлял их "представителю иностранного государства". Он совершил преступление будучи несовершеннолетним, на момент вынесения приговора ему исполнилось 18 лет.

Прокурор просил для Лика четыре с половина года колонии, минимальное наказание по этой статье - 12 лет. При вынесении приговора суд учел возраст юноши на момент совершения преступления, помощь следствию, признание вины, положительные характеристики и "множественные победы на различных олимпиадах".

Лик стал самым молодым россиянином и первым школьником, получившим срок за "госизмену", отмечает "Русская служба Би-би-си".

Источник: istories.media