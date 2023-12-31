"Рай для инвесторов". Ташиев поздравил кыргызстанцев с Новым годом

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил кыргызстанцев с Новым годом. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Дорогие соотечественники!

Прежде чем поздравить вас с наступающим Новым годом, я хотел бы остановиться на одном вопросе. И так, наступил 2024 год. В мгновение ока прошло уже более 3 лет с тех пор, как мы поступили на службу. За эти три года команда, созданная нашим президентом, испытала различные трудности. Мы преодолели множество препятствий. Среди них ГКНБ под моим руководством выполнил немало сложных задач. Как вы знаете, особенно в борьбе с коррупцией и преступностью мы работали не покладая рук. Власть и криминальная среда срослись настолько, что нам пришлось принимать неординарные решения. Без этого невозможно было реформировать государство. Результат известен всем вам.

Коррупция есть во всех странах, разница лишь в ее уровне. В некоторых странах коррупция более или менее отсутствует, а в других она существует более организовано. Поэтому коррупция никогда не прекратится. Поэтому я должен еще раз подчеркнуть, что борьба с этим злом в нашей стране будет продолжаться.

Я не ошибусь, если скажу, что мы завершили работу по уничтожению ОПГ. Отныне в Кыргызстане не будет организованных преступных группировок, не будет таких понятий, как "вор в законе", "смотрящий", "положенец" и так далее. Для инвесторов, бизнесменов и простых людей в Кыргызстане будут созданы райские условия.

Здесь я остановлюсь на историческом событии трехлетней давности. Как только мы пришли к власти, наш президент собрал всех нас и через меня и министра внутренних дел Уланбека Ниязбекова попросил передать послание "вору в законе" Камчы Кольбаеву, что хватит грабить инвесторов, бизнесменов и простых людей, работающих на рынках. Кольбаев пообещал жить по законам государства, но продолжил свою обычную практику. В результате было установлено, что его люди захватывали чужое имущество, незаконно присваивая себе государственные и частные предприятия. И как бы развивалась наша страна? Как известно, основным направлением развития любой страны является создание благоприятных условий для иностранных инвесторов, а у нас было наоборот. В результате наша страна уже 30 лет движется назад. Отныне Кыргызстан станет раем для инвесторов и местных бизнесменов!

Отныне бизнесмены будут под защитой государства! Я гарантирую это!

Уважаемые граждане Кыргызстана!

Если бы не воля главы нашего государства, одних моих сил на все это не хватило бы. Я не буду называть имена бывших руководителей. Не все, но большинство из них были связаны с преступностью. Борьбы с криминалом не было вообще. Наоборот, они посылали преступников к неугодным им оппозиционным политикам, некоторых из них даже убивали. Это ни для кого не секрет. Мы все знаем, но теперь все это позади. Поэтому давайте оставим все плохое в старом году и войдем в Новый год только с хорошим. Давайте помолимся Богу, чтобы новый год стал хорошим для нашего любимого Кыргызстана. Желаю каждой семье добра и хороших свершений!

Пусть наш Кыргызстан процветает!

С Новым годом, дорогие соотечественники!", - написал Ташиев