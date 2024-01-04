Погода
$ 88.85 - 89.45
€ 97.52 - 98.52

"Вода будет приносить пользу странам ЦА только при честном сотрудничестве"

100  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Имя российского гидрогеолога Леонида Папырина хорошо известно не только в Центральной Азии, где он проработал более четверти века, но и за рубежом. Специалист участвовал в международных конференциях, в Германии в издательстве LAMBERT Academik Publishing в 2013 году вышла его книга "Сарезское озеро. Результаты геофизических исследований, сценарий катастрофы, способ обеспечения безопасности", пишет ВЭС24.

Папырин работал начальником Памирской геофизической партии, а после того, как беженцем покинул Таджикистан в1994 году, трудился в Центре региональных геофизических и геоэкологических исследований ГЕОН. Прекрасно понимая, что именно водные проблемы являются в наше время важнейшими в отношениях между бывшими союзными республиками Средней Азии, Леонид Папырин не мог не размышлять над тем, как выстроить в Центральной Азии систему водопользования, которая бы исключала конфликты и, наоборот, способствовала бы сближению республик.

Свои предложения Леонид Папырин сформулировал в нашей переписке. Они, безусловно, представляют немалый интерес, поскольку выдвигает их профессионал, прекрасно понимающий сложность ситуации и представляющий возможные пути решения, а не политик, которого волнуют только сиюминутные задачи и яркие лозунги.

Нужен договор!

Государствам Центральной Азии нужно заключить между собой соглашение или договор, по которому все ГЭС нужно строить в верховьях рек. Но по требованию низовий они должны работать в мелиоративном режиме. По этому же соглашению страны низовий должны ликвидировать все малые водохранилища и построить новую единую систему поливных и дренажных каналов и постепенно переходить на внедрение новых водосберегающих технологий ведения сельского хозяйства и реальное сокращение расхода воды.

Каким может быть сотрудничество?

Для контроля за качеством строительства ГЭС, состояния водохранилищ и озер нужно создать в Центральной Азии организацию типа МАГАТЭ с чрезвычайными полномочиями. Обязать все государства Центральной Азии составлять на все гидротехнические сооружения декларации безопасности, и в случае аварий на них компенсировать соседним странам убытки.

Создать единую энергосистему и общий рынок стран Центральной Азии для реализации продукции, связанной с водным и энергетическим производством.

За воду надо платить!

За пользование водой для любых целей должна взиматься плата. Страны низовий должны в летнее время платить за пользование водой Киргизии и Таджикистану, причем эта плата должна компенсировать все убытки от работы ГЭС в мелиоративном режиме. Вода – это сырье, а за него нужно платить в зависимости от его количества, качества и своевременности подачи.

Странам низовий нужно понимать, что если они не будут платить за воду или вкладывать деньги в строительство ГЭС, то хозяйство стран верховий придет в полный упадок, и они будут постоянно конфликтовать с Узбекистаном и Туркменией. Именно отсутствие денежной компенсации за поставляемую воду вынуждает их любой ценой форсировать строительство ГЭС, не задумываясь о качестве изысканий и строительства.

Наука должна помочь

Гидроэнергоресурсы Таджикистана и Киргизии - это дар природы, и его нужно максимально использовать. Все знают, что затраты на изыскания и гидростроительство в высокогорье в условиях повышенной сейсмичности резко возрастают, но это единственный путь безопасного строительства. При этом нужно помнить поговорку: скупой платит дважды, а очень скупой трижды!

Для проведения качественных инженерно-геологических изысканий создать в Таджикистане инженерно-геологический центр, оснащенный современной аппаратурой, и, особенно, геофизической. Для обеспечения современной работы центра пригласить на работу на контрактной основе по конкурсу специалистов из России и других стран.

На всех орошаемых массивах Узбекистана и Туркмении провести детальные гидрогеофизические исследования с целью изучения в плане и в разрезе минерализации и фильтрационных свойств для моделирования оптимального положения магистральных и поливных каналов с гидроизоляцией и дрен, гарантирующего промывание почв. На участках с неглубоким залеганием подземных вод с высокой минерализацией предусмотреть прокладку водоупоров в виде геомембран или полиэтиленовой пленки, что также будет способствовать промыванию почв.

Спасение Арала

В северной части Каспия, где минерализация морской воды ниже за счет влияния Волги, на берегу построить мощную насосную станцию, способную поднимать 1000 м³/сек на высоту около 100 метров. Для обеспечения электроэнергией этой насосной станции рядом построить АЭС. От насосной станции под плато Устюрт проложить гидротуннель, а когда его выходной портал окажется на отметках 70-80 метров, канал в сторону Аральского моря. Постепенно море наполнится морской водой до своих начальных отметок и похоронит загрязненные, сильноминерализованные воды. Одновременно осуществить мечту мелиораторов 60-х годов – построить транскаспийский коллектор.

Когда Аральское море достигнет проектной отметки, излишки воды направить в этот же коллектор -- и постепенно биологические ресурсы Арала восстановятся и экологическая катастрофа будет ликвидирована.

Как отмечал опытнейший инженер-гидролог Леонид Папырин, вода будет приносить пользу всем странам Центральной Азии только при их постоянном и честном сотрудничестве. Но это уже вопрос к политикам!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434472
Теги:
вода, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  