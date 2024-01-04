"Вода будет приносить пользу странам ЦА только при честном сотрудничестве"

Имя российского гидрогеолога Леонида Папырина хорошо известно не только в Центральной Азии, где он проработал более четверти века, но и за рубежом. Специалист участвовал в международных конференциях, в Германии в издательстве LAMBERT Academik Publishing в 2013 году вышла его книга "Сарезское озеро. Результаты геофизических исследований, сценарий катастрофы, способ обеспечения безопасности", пишет ВЭС24.

Папырин работал начальником Памирской геофизической партии, а после того, как беженцем покинул Таджикистан в1994 году, трудился в Центре региональных геофизических и геоэкологических исследований ГЕОН. Прекрасно понимая, что именно водные проблемы являются в наше время важнейшими в отношениях между бывшими союзными республиками Средней Азии, Леонид Папырин не мог не размышлять над тем, как выстроить в Центральной Азии систему водопользования, которая бы исключала конфликты и, наоборот, способствовала бы сближению республик.

Свои предложения Леонид Папырин сформулировал в нашей переписке. Они, безусловно, представляют немалый интерес, поскольку выдвигает их профессионал, прекрасно понимающий сложность ситуации и представляющий возможные пути решения, а не политик, которого волнуют только сиюминутные задачи и яркие лозунги.

Нужен договор!

Государствам Центральной Азии нужно заключить между собой соглашение или договор, по которому все ГЭС нужно строить в верховьях рек. Но по требованию низовий они должны работать в мелиоративном режиме. По этому же соглашению страны низовий должны ликвидировать все малые водохранилища и построить новую единую систему поливных и дренажных каналов и постепенно переходить на внедрение новых водосберегающих технологий ведения сельского хозяйства и реальное сокращение расхода воды.

Каким может быть сотрудничество?

Для контроля за качеством строительства ГЭС, состояния водохранилищ и озер нужно создать в Центральной Азии организацию типа МАГАТЭ с чрезвычайными полномочиями. Обязать все государства Центральной Азии составлять на все гидротехнические сооружения декларации безопасности, и в случае аварий на них компенсировать соседним странам убытки.

Создать единую энергосистему и общий рынок стран Центральной Азии для реализации продукции, связанной с водным и энергетическим производством.

За воду надо платить!

За пользование водой для любых целей должна взиматься плата. Страны низовий должны в летнее время платить за пользование водой Киргизии и Таджикистану, причем эта плата должна компенсировать все убытки от работы ГЭС в мелиоративном режиме. Вода – это сырье, а за него нужно платить в зависимости от его количества, качества и своевременности подачи.

Странам низовий нужно понимать, что если они не будут платить за воду или вкладывать деньги в строительство ГЭС, то хозяйство стран верховий придет в полный упадок, и они будут постоянно конфликтовать с Узбекистаном и Туркменией. Именно отсутствие денежной компенсации за поставляемую воду вынуждает их любой ценой форсировать строительство ГЭС, не задумываясь о качестве изысканий и строительства.

Наука должна помочь

Гидроэнергоресурсы Таджикистана и Киргизии - это дар природы, и его нужно максимально использовать. Все знают, что затраты на изыскания и гидростроительство в высокогорье в условиях повышенной сейсмичности резко возрастают, но это единственный путь безопасного строительства. При этом нужно помнить поговорку: скупой платит дважды, а очень скупой трижды!

Для проведения качественных инженерно-геологических изысканий создать в Таджикистане инженерно-геологический центр, оснащенный современной аппаратурой, и, особенно, геофизической. Для обеспечения современной работы центра пригласить на работу на контрактной основе по конкурсу специалистов из России и других стран.

На всех орошаемых массивах Узбекистана и Туркмении провести детальные гидрогеофизические исследования с целью изучения в плане и в разрезе минерализации и фильтрационных свойств для моделирования оптимального положения магистральных и поливных каналов с гидроизоляцией и дрен, гарантирующего промывание почв. На участках с неглубоким залеганием подземных вод с высокой минерализацией предусмотреть прокладку водоупоров в виде геомембран или полиэтиленовой пленки, что также будет способствовать промыванию почв.

Спасение Арала

В северной части Каспия, где минерализация морской воды ниже за счет влияния Волги, на берегу построить мощную насосную станцию, способную поднимать 1000 м³/сек на высоту около 100 метров. Для обеспечения электроэнергией этой насосной станции рядом построить АЭС. От насосной станции под плато Устюрт проложить гидротуннель, а когда его выходной портал окажется на отметках 70-80 метров, канал в сторону Аральского моря. Постепенно море наполнится морской водой до своих начальных отметок и похоронит загрязненные, сильноминерализованные воды. Одновременно осуществить мечту мелиораторов 60-х годов – построить транскаспийский коллектор.

Когда Аральское море достигнет проектной отметки, излишки воды направить в этот же коллектор -- и постепенно биологические ресурсы Арала восстановятся и экологическая катастрофа будет ликвидирована.

Как отмечал опытнейший инженер-гидролог Леонид Папырин, вода будет приносить пользу всем странам Центральной Азии только при их постоянном и честном сотрудничестве. Но это уже вопрос к политикам!