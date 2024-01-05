Казахстан намерен реконструировать 15 водохранилищ

Данные работы пройдут в рамках Комплексного плана развития водных ресурсов на 2024-2030 годы, подготовленного Министерство водных ресурсов и ирригации, сообщает ВЭС24.

Реконструкция будет проведена на территории 9 областей Казахстана. Полный объем составляет 1,9 кубических километров.

Восстановление этих водохранилищ позволит минимизировать опасность наводнений в 64 районах, где проживают 70 000 человек, а также увеличить подачу воды на 74 000 гектаров орошаемых земель.

Помимо реконструкции существующих водохранилищ, Комплексный план также предусматривает строительство 20 новых водохранилищ объемом 2,4 кубических километра в 9 областях Казахстана.

Применение стратегии, безусловно, увеличит количество источников воды на 3,7 кубических километров, и расширит площадь орошаемых земель до 2,2 миллиона гектаров, минимизируя ежегодные потери поливной воды. Новые водохранилища также позволят минимизировать зависимость Казахстана от других стран на 25 процентов.

На данный момент уже ведутся активные переговоры о привлечении инвесторов для строительства новых водохранилищ.