В Иране более 100 человек погибли от взрыва у могилы Касема Сулеймани

В результате двух взрывов, прогремевших возле кладбища города Керман на юге Ирана, погибли по меньшей мере 103 человека, более 170 ранены, сообщает Би-би-си со ссылкой на иранские СМИ.

Собравшиеся пришли на церемонию, посвященную четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.

По данным государственных СМИ Ирана, в ходе церемонии прогремели два взрыва.

В интервью иранскому каналу "Хабар" министр внутренних дел Ахмад Вахиди назвал эти взрывы "заговором" и сообщил, что первый взрыв произошел около трех часов дня по местному времени, а примерно в 3:20, когда люди и спасатели приехали на место, чтобы помочь, прогремел второй взрыв.

По данным одних источников, взрывы прогремели в непосредственной близости от могилы Сулеймани, другие сообщают, что это произошло в гуще процессии, во время ее прохождения мимо мечети Сахеб аль-Заман.

Персидская служба Би-би-си, ссылаясь на сообщения местных источников, пишет, что взрывы произошли возле мечети Сахеб аль-Заман по дороге в Гользар-Шахада - первый прогремел на расстоянии 700 метров, а второй - в одном километре от могилы Касема Сулеймани.

По некоторым данным, бомбы были заложены в две сумки и взорваны дистанционно, однако официально эта информация пока также не подтверждена.

В иранском отделении Международного Красного Полумесяца сообщают, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

"Наши группы быстрого реагирования эвакуируют пострадавших. Но толпы бегущего народа заблокировали дороги", - сказал глава отделения МКК Реза Фаллах в интервью иранскому телевидению.

Иранские власти заявляют, что начато расследование обстоятельств взрывов, главная версия - теракт.

Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020-м году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился.

Во время его похорон из-за скученности погибли 56 человек, похороны были перенесены.

В Тегеране уверены, что это была точечная атака, санкционированная Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль - главные противники Тегерана в регионе.

Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.

Считается, что именно он убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии.