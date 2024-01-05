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Туманбаев предложил привлекать к ответственности за критику нового флага

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Управделами президента КР Каныбек Туманбаев предложил привлечь к ответственности тех, кто негативно высказывается о новом флаге.

"Сайт 24.kg, представитель партии "Бутун Кыргызстан" Мирбек Мунарбек уулу, Ырыс Иметалиева, арестованная по Кемпир-Абадскому делу, и представители НПО написали, что флаг имеет всего 39 лучей. При этом, данную ложную информации обсуждали даже в соседнем Казахстане. Считаю, что кто стремятся подобным образом вызвать общественный резонанс, должны нести ответственность в рамках закона", - написал Туманбаев.


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URL: https://www.vb.kg/434489
Теги:
флаг, Кыргызстан
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