Туманбаев предложил привлекать к ответственности за критику нового флага

Управделами президента КР Каныбек Туманбаев предложил привлечь к ответственности тех, кто негативно высказывается о новом флаге.

"Сайт 24.kg, представитель партии "Бутун Кыргызстан" Мирбек Мунарбек уулу, Ырыс Иметалиева, арестованная по Кемпир-Абадскому делу, и представители НПО написали, что флаг имеет всего 39 лучей. При этом, данную ложную информации обсуждали даже в соседнем Казахстане. Считаю, что кто стремятся подобным образом вызвать общественный резонанс, должны нести ответственность в рамках закона", - написал Туманбаев.