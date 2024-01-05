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Арстан Алай обнаружен мертвым в камере колонии №31

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня 5.01.2024 года в камере колонии N31 СИН при МЮ КР обнаружен мертвым Абдылдаев Арстанбек (Арстан Алай). Об этом сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

"Это последствия того, когда за менее тяжкое преступление следователь просит заключить под стражу в СИЗО N1, хотя дело расследуется ГКНБ, и следственный судья Октябрьского суда, судьи Бишкекского городского суда идя на поводу следователя заключили его под стражу в нарушение норм УПК КР, тихо говоря это же "контрольное дело".

И это случилось несмотря на мои неоднократные письменные обращения руководству СИЗО чтобы обеспечили его безопасность.

Почему, по указанию кого и когда его перевели в колонию N31 без нашего ведома нам неизвестно.

Одним словом незаконные действия правоохранительных органов следствия, суда, СИН привели к смерти человека.

Руководству Генеральной прокуратуры КР просим всех виновных должностных лиц привлечь к уголовной ответственности", - написал Абакиров.


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URL: https://www.vb.kg/434494
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, СИЗО
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