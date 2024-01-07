"Стиль управления властей КР не всем нравится, но он приносит результаты"

Подводя итоги 2023 года, Cabar.asia поговорила с экспертом в области политики и безопасности на постсоветском пространстве, исследовательницей Королевского колледжа Лондона доктором Анной Матвеевой, о тенденциях в развитии авторитарных режимов Центральной Азии, как и чему они учатся друг у друга и как изменился авторитарный ландшафт после пандемии.

По поводу Кыргызстана эксперт высказала мнение, что наша страна сейчас ступила на тот же путь, по которому шли остальные государства региона.

"Мы начали с того, что есть два полюса – демократия и авторитаризм, но полюса у нынешнего руководства в КР могут быть и иные. Например, хаос и порядок. Поэтому, режим движется от хаоса, на волне которого он пришел к власти, от протестов, от слабого предыдущего президента, от массы экономических и социальных проблем, последствий пандемии, снизившейся трудовой миграции из Кыргызстана и связанных с этим последствий, от слабых партий, мало выражающих интересы граждан страны, от политических игроков, думающих только о собственных интересах, чем о судьбах страны, – к порядку.

В Кыргызстане сформировалась при предыдущих режимах так называемая "система коллективной безответственности" – непонятно, кто за что отвечает и каждый может сказать, что он не отвечает ни за что. Жапаров пришел с лозунгом "Я буду отвечать, мои люди будут отвечать, мы сможем, мы выведем страну из хаоса к порядку!" Порядок, конечно, не исключает, что преобразования могут быть сделаны и при демократии. Порядок также и не исключает консолидации власти на начальном этапе и дальнейшего перехода к усилению демократических элементов. Так что можно сказать, что может быть и гибридный режим, в котором смешиваются демократические институты и авторитарные методы, используемые для укрепления государства.

Следует признать, что государство в Кыргызстане имело очевидные слабости. Что лично мне интересно – новый президент провел кардинальные перемены – изменил конституцию, изменена система, пришли люди без большого управленческого опыта. Предполагалось, что все это быстро кончится или переворотом или какой-то элитной рокировкой, что это очень ненадолго. Но оказалось, что эти люди смогли укрепить свою власть, протесты очень небольшие, сопротивления новым шагам со стороны общества немного, оппозиция нынешнему режиму в основном представляет собой образованную элиту, состоящую из гражданского общества, интеллигенции и т.д. Что может Жапаров предъявить народу – это конкретные решения проблем, которые копились на протяжении 30 лет. Возможно, некоторые решения были достигнуты несколько нетрадиционными методами, но организованная преступность, коррупция, теневая экономика стали отступать, терять позиции, начался экономический рост, перевод страны в лоно формальной экономики. Это, безусловно, не было достигнуто демократическими мерами. Население видит этот стиль управления, он не всем нравится, но, с другой стороны, он приносит определенные результаты", - заявила Анна Матвеева.