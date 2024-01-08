На главной площади Кыргызстана подняли новый флаг

На площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялась торжественная церемония поднятия нового флага с участием председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова, сообщает ИА "Кабар".

Напомним, пезидент Садыр Жапаров 22 декабря 2023 года подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О государственных символах КР", который был принят Жогорку Кенешем двумя днями ранее.

Закон принят в целях совершенствования одного из главных государственных символов Кыргызской Республики - флага страны.

Принятым Законом изменена форма лучей солнца на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на прямые.