В Бишкеке задержан казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве

В Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлен гражданин, объявленный в розыск в одной из стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, система видеонаблюдения идентифицировала его как человека, находящегося в розыске за создание и руководство финансовой пирамидой.

Так, в последних числах декабря 2023 года в городе Бишкек камеры зафиксировали гражданина Республики Казахстан О.А., объявленного в розыск Управлением полиции Медеуского района города Алматы по статье 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" УК РК. Мера пресечения арест.

В Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний, называя их финансовой пирамидой. Эти компании позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Вышеуказанный задержанный гражданин О.А., являющийся уроженцем г.Алматы, также подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой. Когда начали задерживать лидеров этого "проекта", имитирующего выгодные инвестиции, ему удалось скрыться.

Компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков в сумме несколько миллиардов тенге. В целях увеличения потока поступающих денежных средств, в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры. Суд осудил двух вайнеров на пять лет лишения свободы за деятельность в финансовой пирамиде.

Разыскиваемый гражданин О.А., уроженец г.Алматы, заключен под стражу.