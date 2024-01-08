На Иссык-Куле 11-классник ударил себя ножом и скончался

В Иссык-Кульском районе школьник нанес себе удар ножом, впоследствии он скончался в больнице.

Как стало известно изданию Turmush, все произошло ближе к полуночи 5 января 2024 года

в одном из сел района. Одиннадцатиклассник, дождавшись пока члены семьи лягут спать, взял нож и ударил им себя. После школьник позвонил родному брату и попросил о помощи.

Подростка доставили в районную территориальную больницу, где ему провели операцию. Но полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью и он скончался.

Похороны прошли 6 января.

В семье 5 детей. Скончавшийся школьник был самым младшим ребенком.

В районном отделе образования информацию о произошедшем подтвердили. С родителями и учениками школы, в которой обучался подросток, планируют проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подобных случаев.