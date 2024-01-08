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На Иссык-Куле 11-классник ударил себя ножом и скончался

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В Иссык-Кульском районе школьник нанес себе удар ножом, впоследствии он скончался в больнице.

Как стало известно изданию Turmush, все произошло ближе к полуночи 5 января 2024 года

в одном из сел района. Одиннадцатиклассник, дождавшись пока члены семьи лягут спать, взял нож и ударил им себя. После школьник позвонил родному брату и попросил о помощи.

Подростка доставили в районную территориальную больницу, где ему провели операцию. Но полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью и он скончался.

Похороны прошли 6 января.

В семье 5 детей. Скончавшийся школьник был самым младшим ребенком.

В районном отделе образования информацию о произошедшем подтвердили. С родителями и учениками школы, в которой обучался подросток, планируют проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подобных случаев.


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URL: https://www.vb.kg/434529
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, суицид
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