Как выбрать идеальную квартиру в Ташкенте: полезные советы

Занялись поисками недвижимости и хватаетесь за голову от обилия вариантов? Мы поможем вам организовать процесс и выбрать тот объект, который подойдёт по всем параметрам.

Ташкент как город для жизни

Ташкент - уютный и комфортный для проживания город, удачно сочетающий в себе богатую историю и дух современности. Здесь хорошо развита инфраструктура, а добраться из любого конца города в центр можно легко и быстро на общественном транспорте.

Большая часть вторичного жилого фонда здесь представлена панельными многоэтажными домами. Многие из них отличает интересная архитектурная задумка, но состояние коммуникаций, удобство планировок не всегда соответствует высоким запросам. В последние годы столица активно расширяется, растут новостройки, особенно на окраинах. Поэтому, если вам важен комфорт, и не страшит удалённость от центра, есть смысл задуматься о приобретении жилья на первичном рынке.

Понимание ваших потребностей

Искать жильё проще, когда понимаешь, чего точно хочешь. Поэтому мы советуем в первую очередь определиться с бюджетом, площадью и районом.

Бюджет

Точно определите максимальную сумму, которую вы готовы потратить на собственные квадратные метры. Необязательно, чтобы она вся была в наличии. Банки Узбекистана охотно выдают кредиты на недвижимость - сегодня получить ипотеку может даже официально не трудоустроенный гражданин.

Кроме того, государство выдаёт субсидии на жильё льготным категориям населения. Такую, например, могут получить молодые семьи или лица до 30 лет. Понимание бюджета даст возможность определить, какой тип недвижимости вы можете рассматривать.

Нужная площадь и количество комнат

Всё зависит от размера и состава семьи. Также на потребность в дополнительном пространстве может влиять характер деятельности. Например, если вы работаете дома, лучше купить квартиру в Ташкенте в удалённом районе, но большей площади, чтобы организовать отдельный кабинет или мастерскую.

Выбор района

Всего в столице 12 районов. Самыми престижными, но и дорогими являются Яшнабадский, Юнусабадский, Шайхантаурский, Мирабадский и Яккасарайский. Это центр и прилегающие к нему округа. Гораздо бюджетнее жильё на окраинах - в Алмазарском, Бектемирском и Учтепинском районах.

Кому-то по душе шумные, оживлённые улицы; другим комфортнее в тихих спальных районах - выбор за вами. В Ташкенте много предложений жилья в каждом округе. Поэтому пройдитесь облюбованным районом, посмотрите, насколько вам комфортно там находиться, удобно ли добираться на работу, в школу и т. д.

Подготовка к поиску

Когда вы определились с основными моментами, переходите к исследованию рынка недвижимости столицы и непосредственно к поиску объекта.

Рынок недвижимости в Ташкенте

Понять, на что вы можете рассчитывать в рамках своего бюджета, помогут онлайн-доски объявлений. Смотрите цены на квадратные метры в разных районах города. Изучите предложения на первичном и вторичном рынке.

Создание списка приоритетов

Теперь пришла пора расставить важные для вас критерии в порядке убывания. Определите, какие моменты для вас принципиально важны, а в чём вы готовы уступить. Например, вы хотите квартиру только в определённом районе и нигде больше или не согласны на объекты, в которых менее двух комнат.

Конечно, в идеале найти жильё, которое соответствует всем вашим требованиям. Но на практике такое встречается редко. А список приоритетов помогает расширить круг потенциально подходящих объектов, и быстро определить, какие из предложений подходят вам больше.

Поиск недвижимости онлайн и офлайн

Гораздо удобнее вести поиск недвижимости не выходя из дома. Для этого зарегистрируйтесь на площадке, публикующей объявления о продаже квартир, например, на Realt24.uz. И с помощью фильтров подбирайте нужные варианты.

Осмотр квартир

Обязательно ходите на просмотры. Обращайте внимание на все недостатки жилья - уровень освещённости, состояние коммуникаций, давность ремонта. Только увидев объект вживую, вы поймёте, хотите ли здесь проживать или нет.

Просите документы, подтверждающие право собственности, интересуйтесь, выписал ли владелец всех зарегистрированных в жильё граждан. Даже если цена очень заманчива, от всех проблемных объектов лучше отказаться.

Учёт дополнительных расходов

Закладывая бюджет на жильё, не забывайте учесть дополнительные расходы. Это могут быть

услуги риелтора, если вы хотите перепоручить поиск недвижимости специалисту; ремонт - иногда выгоднее приобрести более дорогое жильё, пригодное к проживанию, чем сразу вкладываться в капитальные преобразования.

Процесс покупки

Договор купли-продажи в Узбекистане считается действительным, только если он оформлен в письменной форме. Обязательными также являются нотариальное оформление сделки и государственная регистрация.

Если у вас на руках ещё нет полной суммы или продавец не успел подготовить документы к продаже, оформляется предварительный договор. Обычно срок его действия составляет один календарный месяц. За это время вы сможете оформить ипотеку или решить другие бюрократические вопросы, не переживая, что выбранный объект продадут другим людям.

Переезд и адаптация

Переезд - ещё одно событие, которое потребует от вас сил и средств. Поэтому на него тоже предусмотрите деньги в собственном бюджете. Оплачивать придётся грузовую машину, помощь грузчиков, возможно, мелкий ремонт.

Покупка квартиры - очень ответственное мероприятие. И после новоиспечённые владельцы часто удивляются собственной безэмоциональности. Это защитный механизм психики - вам просто нужно время на адаптацию. Не требуйте от себя слишком многого, отдохните, отложите на время празднование новоселья. Очень скоро вы придёте в себя и почувствуете искреннюю радость от владения собственным жильём.

Заключение

Не пренебрегайте всеми пунктами нашего гайда, будь то исследование рынка недвижимости или составление списка приоритетов. Грамотная подготовка - залог удачной сделки и ваше удовлетворение от покупки на много лет вперёд.