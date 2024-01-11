Ученые предрекают, что 2024 год может стать самым жарким в истории

Метеорологи подтвердили то, о чем догадывались еще летом - 2023 год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Среднегодовая температура на 1,48°C превысила доиндустриальный уровень, и человечество оказалось на первом из двух упомянутых в Парижском соглашении рубежей, за которыми ученые предрекают катастрофические последствия изменения климата для жизни на земле, пишет Би-би-си.

Исследователи из климатического центра Коперника при Евросоюзе опубликовали во вторник ежегодный климатический обзор, в котором говорится, что 2023 год побил предыдущий рекорд 2016 года с большим отрывом.

"В 2023 году впервые за всю историю наблюдений каждый день в течение года превышал на 1°C доиндустриальный уровень 1850–1900 годов. Практически каждый второй день был более чем на 1,5°C теплее, чем в 1850–1900 годах, а два дня в ноябре впервые пробили рубеж в 2°C", - говорится в обзоре.

Еще в 2015 году на конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже почти все страны мира договорились сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.

Две главные причины аномального 2023 года: глобальное потепление, вызванное человеком, и Эль-Ниньо, феномен нагревания поверхности Тихого океана.

Засухи, пожары и смерть. 2023 год - самый теплый за 125 тысяч лет. Чем это грозит?

Климатический кризис: что такое "углеродная нейтральность" и как ее достичь?

Согласно данным центра Коперника, средняя глобальная температура поверхности моря в прошлом году оставалась устойчиво и необычно высокой в большинстве океанических бассейнов, особенно в Северной Атлантике, что сыграло важную роль в повышении глобальных температур в целом.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом. И тут нет хороших новостей: по данным американского НАСА, всё последнее десятилетие температура воды была рекордной по меньшей мере за 200 лет.

Какие неприятные сюрпризы готовит 2024 год?

Европейские ученые с тревогой смотрят в будущее.

С июня по декабрь 2023 года каждый месяц был теплее, чем соответствующий месяц в любом из предыдущих годов. Новый год не принес облегчения.

"Декабрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире. Вполне вероятно, что температура за 12 месяцев, заканчивающихся в январе или феврале 2024 года, превысит доиндустриальный уровень на 1,5°C", - предупреждают они.