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В Казахстане "семейных агрессоров" смогут временно выселять из дома

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- Светлана Лаптева
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Власти Казахстана разработали поправки, направленные на помощь пострадавшим от семейного насилия. По суду совершившего насилие в семье могут временно выселять из дома и помещать в центр социальной адаптации, сообщил зампред комитета административной полиции республики Ренат Зулхаиров, пишет "Коммерсантъ".

"Планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселить агрессора из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центре социальной адаптации",- сказал господин Зулхаиров (цитата по "Новости Казахстана").

Он отметил, что инициатива позволит судам не только временно выселить агрессора, но и обязать виновного в домашнем насилии пройти психокоррекционные курсы в организациях здравоохранения. Инициатива призвана защитить детей и женщин от бытового насилия.

Отмечается, что с 1 июля 2023 года полиция Казахстана перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации случаев домашнего насилия. За вторую половину 2023 года власти Казахстана увеличили вдвое количество арестов за случаи семейного насилия.

В 2023 году также были внесены поправки в уголовный кодекс республики. В отдельные статьи, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".


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URL: https://www.vb.kg/434573
Теги:
Казахстан
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