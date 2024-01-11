Текстильщики Узбекистана могут импортировать свою продукцию в США

Текстильщики Узбекистана наконец-то получили сертификат WRAP, дающий право импорта продукции на рынки Америки, сообщает vesti.uz.

Это первый случай во всей Центральной Азии.

Документ был вручён компании UzTex в декабре прошлого года, его также ожидают ещё десять предприятий страны.

Перед этим США десятилетиями не пускали на свой рынок узбеков под предлогом "хлопкового рабства". На самом деле, так убирался опасный конкурент.

В странах СНГ Узбекистан давно завоевал прочные позиции своим дешевым и хорошим трикотажем.

Узбекистан перестал продавать как при СССР хлопок-сырец за границу, полностью перерабатывая внутри страны. От СССР ему достался крупнейший в мире клин поливной пашни, где и выращивается хлопчатник.