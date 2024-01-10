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Ташиев рассказал подробности уголовного дела в отношении Эмиля Жамгырчиева

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- Бермет Таалайбекова
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал в ходе заседания Жогорку Кенеша, как было раскрыто преступление, связанное с депутатом ЖК Эмилем Жамгырчиевым.

"Изначально мы не знали, в каких целях посещал Ташкент Жамгырчиев, законно ли он пересек границу? Поступила информация, что некий консультант ЖК отправляет документы за границу. Мы начали выяснять об этом консультанте, куда он отправляет документы, и кто их принял? И цепочка привела нас к депутату Эмилю Жамгырчиеву. Помощник депутата Кадыров через своего человека передал 7 бланков Жогорку Кенеша гражданину Атакееву, и в Ташкенте их встретил Жамгырчиев. Потом мы приступили к расследованию и установили, как депутат оказался в Ташкенте.

Выяснилось, что он незаконно пересек границу, имея в руках государственные документы, тем самым создавая угрозу национальной безопасности. Мы провели полное расследование. Операцию вели совместно с спецслужбами соседней страны. Узбекистан возбудил уголовное дело по незаконному пересечению границы Жамгырчиева и объявил его в розыск. Узбекистанский суд постановил взять его под стражу. Противоправные деяния Жамгырчиева подтвердили силовики обоих государств", - заявил Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/434586
Теги:
граница, Узбекистан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Депутат, Камчыбек Ташиев
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