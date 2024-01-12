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На границе выявили нарушения при ввозе семян люцерны из Казахстана

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- Светлана Лаптева
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На "Сводном посту", расположенном вблизи пункта пропуска "Чалдовар" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 9 января 2024 года при проведении контрольных мероприятий на "Сводном посту" расположенном вблизи пункта пропуска "Чалдовар" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики семян люцерны в количестве 22 тонны происхождением Республики Казахстан.

Согласно пункта 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного Союза от 18 июня 2010 г. №318, груз был возвращен отправителю по причине, недействительного фитосанитарного сертификата, так как сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации указанных в транспортных (перевозочных) документах.


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URL: https://www.vb.kg/434611
Теги:
граница, Казахстан, сельское хозяйство, Кыргызстан
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