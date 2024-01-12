На границе выявили нарушения при ввозе семян люцерны из Казахстана

На "Сводном посту", расположенном вблизи пункта пропуска "Чалдовар" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 9 января 2024 года при проведении контрольных мероприятий на "Сводном посту" расположенном вблизи пункта пропуска "Чалдовар" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики семян люцерны в количестве 22 тонны происхождением Республики Казахстан.

Согласно пункта 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного Союза от 18 июня 2010 г. №318, груз был возвращен отправителю по причине, недействительного фитосанитарного сертификата, так как сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации указанных в транспортных (перевозочных) документах.