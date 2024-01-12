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Ташиев призвал пострадавших от семейного насилия женщин обращаться в ГКНБ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал пострадавших от семейного насилия женщин обращаться в ГКНБ. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Делаю специальное обращение, уважаемые девушки и женщины! Если в отношении вас применяется насилие, немедленно обращайтесь в управление ГКНБ в каждом районе. Мы обязаны защищать наших матерей, жен, дочерей. Где есть мама - есть семья, есть государство", - заявил глава ГКНБ.

Отметим, 2 января этого год в селе Масалиев Баткенской области мужчина задушил свою 23-летнюю жену. По данным следствия, перед этим между супругами произошла ссора.


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URL: https://www.vb.kg/434626
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, насилие, убийство, Кыргызстан, женщины
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