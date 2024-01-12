Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал пострадавших от семейного насилия женщин обращаться в ГКНБ. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Делаю специальное обращение, уважаемые девушки и женщины! Если в отношении вас применяется насилие, немедленно обращайтесь в управление ГКНБ в каждом районе. Мы обязаны защищать наших матерей, жен, дочерей. Где есть мама - есть семья, есть государство", - заявил глава ГКНБ.

Отметим, 2 января этого год в селе Масалиев Баткенской области мужчина задушил свою 23-летнюю жену. По данным следствия, перед этим между супругами произошла ссора.