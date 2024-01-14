Погода
$ 89.15 - 89.70
€ 97.10 - 98.05

Без зарядки 50 лет: в Китае разработали ядерную батарею

256  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Китае создали компактную ядерную батарею, которая может проработать 50 лет. Компания-разработчик Betavolt заявляет, что это первая в мире подобная батарея. Внутри нее содержится 63 ядерных изотопа, при этом ее размер меньше монеты, сообщает газета Independent.

Основное преимущество состоит в том, что ни жара, ни холод не могут нанести вред радионуклидной батарее. Между тем разработчики утверждают, что она совершенно безвредна и безопасна. Действительно ли она безопасна для человека и будет ли производство батареек дорогим, рассказывает доцент кафедры радиохимии химического факультета МГУ Владимир Петров:

- Будет дорогой однозначно. Изотоп никеля-63 получают из никеля-62, это один из природных изотопов никеля, но, чтобы этот никель-63 был чистым, нужно из природной смеси изотопов никеля выделить именно никель-62, для массового потребления это будет недешево.

- Насколько эта батарея безопасна?

- Радиоактивный изотоп никеля хорош тем, что у него единственное излучение - мягкое бета-излучение, то есть излучение электронами. Так как энергия этих электронов не очень большая, то и проникающая способность у них невелика, то есть все, что вылетает из никеля-63, за стенки батарейки не вылетает. С этой точки зрения можно сказать, что такие батареи относительно безопасны для человека. Относительно - потому, что, если ее не вскрывать, она безопасна. Такие разработки, так называемые бетавольтаические источники, во всем мире, в том числе в России, ведутся, китайская компания, видимо, решила сделать из этого массовый продукт. Я не могу сказать, что в России такое бы разрешили, потому что с точки зрения законодательства такие радиоактивные материалы все-таки нуждаются в строгом учете и контроле.

За изобретением новой батареи, которая не потребует заряда, будущее для гаджетов. Но смогут ли люди к этому быстро привыкнуть?

Рассуждает эксперт по мобильным технологиям Николай Турубар:.

"Это все уже очень быстро решается. Когда новые технологии, новый гаджет, новый продукт, который вообще раньше никто никогда не использовал, попадает на рынок, процент принятия пользователем должен быть хотя бы 7%, чтобы люди начали им пользоваться. Например, блютуз-гарнитура очень долго не могла войти в рынок, хотя была давно известна, давно разработана, но людям не нравилось, когда человек идет по улице и говорит как будто с самим собой. Производители специально сделали светодиоды, чтобы они мигали, чтобы люди видели, что это не бзик, что он говорит не сам с собой, что он говорит в эту штучку, и люди специально прикладывали руку к пустому уху, где гарнитура, чтобы окружающие видели, что это не психоз. Но когда критическая масса была достигнута, все стали ими пользоваться, это уже привычно. Тут, я думаю, тоже так: сначала посмотрят на первые 7%, они это все внедрят, и потом остальные уже будут догонять".

В настоящее время батарейка проходит пилотные испытания. Возможно, скоро ее запустят в серийное производство.

Источник: bfm


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434646
Теги:
Китай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  