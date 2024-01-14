Без зарядки 50 лет: в Китае разработали ядерную батарею

В Китае создали компактную ядерную батарею, которая может проработать 50 лет. Компания-разработчик Betavolt заявляет, что это первая в мире подобная батарея. Внутри нее содержится 63 ядерных изотопа, при этом ее размер меньше монеты, сообщает газета Independent.

Основное преимущество состоит в том, что ни жара, ни холод не могут нанести вред радионуклидной батарее. Между тем разработчики утверждают, что она совершенно безвредна и безопасна. Действительно ли она безопасна для человека и будет ли производство батареек дорогим, рассказывает доцент кафедры радиохимии химического факультета МГУ Владимир Петров:

- Будет дорогой однозначно. Изотоп никеля-63 получают из никеля-62, это один из природных изотопов никеля, но, чтобы этот никель-63 был чистым, нужно из природной смеси изотопов никеля выделить именно никель-62, для массового потребления это будет недешево.

- Насколько эта батарея безопасна?

- Радиоактивный изотоп никеля хорош тем, что у него единственное излучение - мягкое бета-излучение, то есть излучение электронами. Так как энергия этих электронов не очень большая, то и проникающая способность у них невелика, то есть все, что вылетает из никеля-63, за стенки батарейки не вылетает. С этой точки зрения можно сказать, что такие батареи относительно безопасны для человека. Относительно - потому, что, если ее не вскрывать, она безопасна. Такие разработки, так называемые бетавольтаические источники, во всем мире, в том числе в России, ведутся, китайская компания, видимо, решила сделать из этого массовый продукт. Я не могу сказать, что в России такое бы разрешили, потому что с точки зрения законодательства такие радиоактивные материалы все-таки нуждаются в строгом учете и контроле.

За изобретением новой батареи, которая не потребует заряда, будущее для гаджетов. Но смогут ли люди к этому быстро привыкнуть?

Рассуждает эксперт по мобильным технологиям Николай Турубар:.

"Это все уже очень быстро решается. Когда новые технологии, новый гаджет, новый продукт, который вообще раньше никто никогда не использовал, попадает на рынок, процент принятия пользователем должен быть хотя бы 7%, чтобы люди начали им пользоваться. Например, блютуз-гарнитура очень долго не могла войти в рынок, хотя была давно известна, давно разработана, но людям не нравилось, когда человек идет по улице и говорит как будто с самим собой. Производители специально сделали светодиоды, чтобы они мигали, чтобы люди видели, что это не бзик, что он говорит не сам с собой, что он говорит в эту штучку, и люди специально прикладывали руку к пустому уху, где гарнитура, чтобы окружающие видели, что это не психоз. Но когда критическая масса была достигнута, все стали ими пользоваться, это уже привычно. Тут, я думаю, тоже так: сначала посмотрят на первые 7%, они это все внедрят, и потом остальные уже будут догонять".

В настоящее время батарейка проходит пилотные испытания. Возможно, скоро ее запустят в серийное производство.

Источник: bfm