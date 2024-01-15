Летающий автомобиль XPeng AeroHT начнет серийное производство

На пресс-конференции, состоявшейся во время выставки CES в Лас-Вегасе, подразделение компании XPeng AeroHT, занимающееся производством электрической авиации, поделилось новыми подробностями о двух своих "летающих автомобилях". Помимо живой демонстрации летающего суперкара eVTOL, XPeng AeroHT сообщила, что ее модульный "наземный авианосец" поступит в серийное производство.

AeroHT является подразделением XPeng Inc., ориентированным на eVTOL, контрольный пакет акций которого принадлежит компании и ее основателю Хэ Сяопенгу. С 2013 года AeroHT провела десятки тысяч успешных полетов на пути к разработке и внедрению электрических летающих транспортных средств в массовом масштабе.

Компания XPeng Motors, являющаяся ее родным братом по мобильности, сама по себе обладает впечатляющими технологиями, но многие утверждают, что технологии AeroHT еще более захватывающие.

Во время ежегодного мероприятия 1024 Tech Day, проводимого компанией XPeng в 2022 году, AeroHT представила свой летающий автомобиль седьмого поколения.

Другие использовали этот термин не совсем корректно, но этот прототип – настоящий EV, который едет, использует пропеллеры и может взлетать в небо.

На Tech Day 2023 дебютировали два новых "летающих автомобиля", включая обновленную версию вышеупомянутого летающего суперкара.

Новинкой в семействе AeroHT стал полноприводный EV с колесной формулой 6×6, в задней части которого размещается самолет eVTOL. Этот автомобиль получил название "Наземный авианосец", и, согласно новостям от XPeng и AeroHT, представленным сегодня в Лас-Вегасе, его серийное производство начнется в 2025 году.

Летающий автомобиль-носитель XPeng AeroHT начнет принимать предварительные заказы в 4 квартале

На пресс-мероприятии, состоявшемся на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, компания XPeng AeroHT поделилась значительными новостями о ходе развития своей технологии "летающих автомобилей". Во-первых, наземный авианосец, изображенный на картинке выше, будет запущен в серийное производство в 2025 году.

Однако до этого компания откроет предварительные заказы на модульный EV/ eVTOL, начиная с 4 квартала этого года. Назвав его "не просто концептом", AeroHT поделилась, что наземный авианосец уже прошел все необходимые испытания на этапе проверки в ходе НИОКР и теперь приступил к подготовке к серийному производству.

Хотя XPeng AeroHT заявляет, что окончательный дизайн "летающего автомобиля" все еще находится в разработке, он должен обладать следующими характеристиками, если и когда начнется серийное производство:

Наземный модуль (BEV)

Вмещает 4-5 пассажиров. Электрическая трансмиссия с увеличенным радиусом действия может многократно перезаряжать воздушный модуль eVTOL. Трехосная, шестиколесная конфигурация обеспечивает полный привод 6×6 и подруливание задних колес.

Воздушный модуль (eVTOL)

Полностью электрический пилотируемый самолет, способный совершать вертикальный взлет/посадку и полеты на малой высоте. Его электрическая силовая установка отвечает требованиям безопасности при отказе в любой момент. eVTOL поддерживает ручной и самостоятельный режимы полета. Панорамный двухместный кокпит с углом обзора 270° обеспечивает широкое поле зрения.

Несмотря на готовящиеся предварительные заказы, компания XPeng AeroHT не сообщает, сколько именно будет стоить ее "летающий автомобиль" Land Aircraft Carrier.

Основатель XPeng Хэ Сяопенг заявил, что цена на него будет в районе 1 миллиона юаней (140 500 долларов). Более конкретные цены мы узнаем, когда компания представит свой окончательный дизайн.

Кроме того, серийная версия eVTOL, XPeng AeroHT, также поразила публику на CES своим международным дебютом и демонстрацией вживую своего летающего суперкара. EV перешел в режим полета, раскрыв оснащенные винтами "руки", а затем совершил успешный вертикальный взлет и посадку.

Когда компания XPeng AeroHT представила шестое поколение летающего автомобиля на 1024 Tech Day 2021, ожидалось, что он появится где-то в 2024 году и будет стоить менее 1 000 000 юаней (~ $156 600). Однако, судя по всему, это больше не является целью, так как производство электрической авиации сосредоточено на наземном авианосце, по крайней мере, пока.

Это не значит, что мы не увидим, как этот настоящий летающий EV однажды достигнет производства, и, учитывая сегодняшнюю демонстрацию, это кажется более реальным, чем когда-либо. Однако пока что мы ориентируемся на 4 квартал 2024 года, когда начнется прием предварительных заказов на Land Aircraft Carrier.

Источник: myev.by