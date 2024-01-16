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Шавкат Мирзиеев: На каждую критику СМИ должен даваться ответ

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- Светлана Лаптева
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Если не удовлетворять потребности людей в новостях и аналитической информации, это будут делать источники в других странах. Об этом в субботу заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании Совета безопасности, сообщила передача "Менимча" телеканала "Узбекистан 24".

Прямая цитата: "Если мы не возьмём в свои руки создание национального контента в информационной среде, если мы не будем давать оценку происходящим в мире событиям с точки зрения национальных интересов, мы создадим возможности для того, чтобы это делалось из-за рубежа. Потому что если мы не будем удовлетворять потребность людей в новостях, аналитической информации, [информации о] текущих событиях, это будут делать другие. Это совершенно недопустимо".

Президент продолжил: "На каждую критику должен даваться ответ. Если журналист прав, мы должны это признавать. Если неправ, мы должны научиться предотвращать появление недостоверной информации путём разъяснения, а также объяснять всему обществу, что это неправда".

На этом же заседании Шавкат Мирзиёев дал поручения по пересмотру системы военно-патриотического воспитания молодёжи с учётом "глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей".

Президент неоднократно заявлял о важности работы журналистов и недопустимости вмешательства в их деятельность.

В мае 2023 года Шавкат Мирзиёев назвал СМИ и журналистов "наиболее влиятельной силой, доводящей голос и мнение народа до широкой общественности и государственных органов". Он заявил о гарантиях свободы деятельности СМИ, но также напомнил и об их ответственности.

В начале марта прошлого года журналисты и общественные активисты обратились к президенту с заявлением о "скрытой, но жёсткой цензуре". Союз журналистов страны, комментируя обращение, отметил, что "не наблюдал давления на редакции и независимых журналистов, блогеров". Напротив, союз заявил о случаях злоупотребления свободой слова.

В феврале Шавкат Мирзиёев признал, что работать в условиях свободы СМИ "сложнее". По его словам, ему предлагали "закрыть СМИ". "Я не закрою… Пусть говорят, но говорят справедливо. Пусть критикуют, но критикуют правильно", - заявил он.

В июне президент, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником, отметил, что обеспечение свободы слова, права на получение и распространение информации считает неотъемлемой частью стратегии развития Узбекистана. Он добавил, что государство опирается на журналистов в борьбе с коррупцией и другими проблемами общества.

В феврале 2021 года Шавкат Мирзиёев, общаясь с журналистами, заявил, чтобы они "не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки". "Не бойтесь. За вами стоит президент", - сказал тогда он.

В апреле 2022 года "Газета.uz" публиковала колонку Комила Джалилова "Пока наши СМИ молчат, иностранные завладевают умами". "Как так получилось, что на умы узбекистанцев влияет не Национальная телерадиокомпания с десятками каналов и бюджетом более чем в 500 млрд сумов, а телеканалы иностранного государства?" - спрашивал тогда автор.

В ноябре того же года в пакетах операторов цифрового телевидения стал доступен, помимо множества российских каналов, целый ряд зарубежных, включая BBC, CNN, Bloomberg, France 24, китайский CGTN, турецкий TRT Avaz, "Беларусь 24" и другие.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/434664
Теги:
СМИ, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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