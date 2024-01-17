Погода
$ 89.25 - 89.71
€ 97.10 - 98.05

Пострадавшие при крушении МИ-8 военнослужащие доставлены в больницу

254  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пострадавшие при крушении МИ-8 в Бишкеке военнослужащие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Минобороны КР.

По данным пресс-службы, четыре человека находятся в реанимации, один из которых в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в состоянии средней тяжести, двое направлены в Национальный центр нейрохирургии.

Министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, находящийся на месте происшествия, сообщил журналистам, что погиб командир экипажа.

Редакция vb.kg выражает соболезнование семье погибшего и выражает слова поддержки всем пострадавшим и их семьям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что трагедия произошла сегодня, 17 января 2024 года, в 10:55 часов в районе "Фрунзе-1", когда вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Назначена комиссия со стороны Сил воздушной обороны и Минобороны. Изымается черный ящик, возбуждено уголовное дело.

По словам специалистов, учебные полеты - это необходимая часть подготовки пилотов и экипажей вертолетов, тем более в наших горных условиях.

"Аварии и происшествия, к сожалению, часть такой работы. Остальное покажет расследование", - поясняют эксперты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434736
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  