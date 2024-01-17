Пострадавшие при крушении МИ-8 военнослужащие доставлены в больницу

Пострадавшие при крушении МИ-8 в Бишкеке военнослужащие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Минобороны КР.

По данным пресс-службы, четыре человека находятся в реанимации, один из которых в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в состоянии средней тяжести, двое направлены в Национальный центр нейрохирургии.

Министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, находящийся на месте происшествия, сообщил журналистам, что погиб командир экипажа.

Редакция vb.kg выражает соболезнование семье погибшего и выражает слова поддержки всем пострадавшим и их семьям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что трагедия произошла сегодня, 17 января 2024 года, в 10:55 часов в районе "Фрунзе-1", когда вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Назначена комиссия со стороны Сил воздушной обороны и Минобороны. Изымается черный ящик, возбуждено уголовное дело.

По словам специалистов, учебные полеты - это необходимая часть подготовки пилотов и экипажей вертолетов, тем более в наших горных условиях.

"Аварии и происшествия, к сожалению, часть такой работы. Остальное покажет расследование", - поясняют эксперты.