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Алия Турумбекова: Почему нельзя было продумать порядок односторонних улиц!

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- Назгуль Абдыразакова
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Адвокат Алия Турумбекова высказала недовольство, как она считает, неправильной организации одностороннего движения в Бишкеке. По этому поводу она обратилась в редакцию vb.kg.

По ее словам, односторонние улицы должны чередоваться, и приводит примеры того, как текущая организация движения создает неудобства для водителей.

"Ну почему нельзя было продумать все эти моменты. Ведь реально крайне неудобно стало для водителей. Приведу пример, бульвар Эркиндик двусторонний. Нижняя его часть протягивается с севера на юг, и, соответственно, улица Раззакова должна быть с юга на север. Однако у нас движение идет с севера на запад. Затем идет улица Орозбекова, которая движется с южной стороны на север. После нее идет улица Панфилова. В настоящий момент, чтобы добраться до Московской, я вынуждена спускаться на улицу Токтогула, проезжать улицу Логвиненко, которая всегда перегружена, и, сделав круг, выезжать.

Я нахожусь возле Бишкекского горсуда. Сюда приезжает конвойная машина, и чтобы въехать в здание суда, ей приходится делать огромный круг. Если бы соответствующие службы следовали правилам, то после Дзержинского и Раззакова движение шло бы в сторону проспекта Чуя, а затем по Орозбекова в сторону Московской со стороны Чуя. Затем по Панфилова вниз, Логвиненко вверх, Тоголок Молдо вниз, Исанова вверх и далее по проспекту Манаса.

Почему чиновники,в частности, власти города подставляют президента КР Садыра Жапарова. Почему нельзя было продумать порядок односторонних улиц! Такое ощущение, что вместо того, чтобы улучшить жизнь горожан, руковдство столицы старается создать больше трудностей для нас. Очень прошу нашего президента обратитьь внимание на эту ситуацию", - заявила адвокат.


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URL: https://www.vb.kg/434845
Теги:
дороги, Бишкек, адвокат
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