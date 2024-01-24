На границе задержана контрабанда на 1,5 млн сомов

24 января пограничники пресекли несколько попыток провоза контрабандных грузов через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГТС при МФ КР задержали грузовую автомашину марки VOLVO-500, у водителя которой был выявлен фальшивый электронный документ на груз.

Используя поддельную накладную, житель с. Арпа-Сай Кадамжайского района Баткенской области А.у.А., 2004 г.р., пытался незаконно ввезти из Узбекистана в Кыргызстан 7 тонн плодовых растений – гранат.

На кыргызско-таджикском участке границы на автодороге Мурас-Достук в Лейлекском районе Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали жителя с. Жаштык Лейлекского района Г.М.,1993 г.р., за попытку незаконного провоза груза из Кыргызстана в Таджикистан.

В ходе досмотра его автомашины марки MERCEDES-BENZ пограничный наряд обнаружил 3500 кг. стирального порошка "Миф". У водителя отсутствовали соответствующие документы на провозимый груз.

По предварительным данным, общая стоимость контрабандных гранат и стирального порошка составляет около 1 500 000 сомов.

После оформления соответствующих документов контрабандные грузы и задержанные граждане переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.