Президент Кыргызстана ужесточил закон о половой неприкосновенности

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)", который был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят в целях обеспечения прав на половую неприкосновенность и половую свободу, а также жизни и здоровья от преступных посягательств.

Задачей Закона является усиление профилактики против преступлений путем ужесточения ответственности и создание механизмов защиты от повторных посягательств на потерпевших по преступлениям против половой неприкосновенности.

Принятым Законом вносятся следующие поправки:

Уголовные дела по тяжким преступлениям (в том числе изнасилование) в связи с примирением сторон не прекращаются. Исключаются нормы, предусматривающие прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.

В этой связи были внесены поправки в статью 57 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в статьи 24, 505, 507 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

В качестве профилактики преступлений по половой неприкосновенности исключаются лазейки в законодательстве, которые позволяют фактически избежать наказания за совершенное преступление. В частности, исключаются срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применения пробационного надзора, выхода под залог, так как данные положения подрывают доверие потерпевших к правоохранительной системе.

В этой связи были внесены поправки в статьи 58, 82 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.