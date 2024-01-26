В РФ чаще заводят дела на граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

МВД России подсчитало количество преступлений, совершенных иностранцами из стран ближнего зарубежья. С 2020-го по 2022-й годы их число выросло на треть, следует из отчета МВД, с которым ознакомился RTVI. А за 2022 год и пять месяцев 2023-го года больше всего уголовных дел пришлось на граждан Узбекистана (примерно, 40% от всех преступлений, совершенных иностранцами), пишет rtvi.com.

О чем говорят данные МВД

В сводном отчете МВД представлены данные с 2013 по май 2023 года о совершивших преступления иностранцах из девяти стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Указан статус - легальный или нелегальный мигрант, турист или беженец, имеет ли российское гражданство, подробно указаны статьи уголовного кодекса, по которым они были привлечены.

Как следует из данных МВД, число преступлений, совершенных гражданами ближнего зарубежья, в 2019 году (22560 случаев) снизилось на треть по сравнению с 2013 годом, когда было зафиксировано больше 32 тысяч случаев . Однако затем этот показатель вырос на треть и достиг отметки в 30278 случаев в 2022 году.

Также выросло число тяжких и особо тяжких преступлений среди иностранцев - в 2022 году их было 11664, что стало максимумом с 2013 года. За первые пять месяцев 2023 года таких преступлений было уже 6674.

Чаще всего к ответственности привлекались граждане Узбекистана, например в 2022 году на их долю пришлось примерно 40% преступлений, совершенных иностранцами. На втором месте - граждане Таджикистана (~25%), на третьем - Кыргызстана (~13%).

Реже всего в сводки МВД попадали граждане Туркменистана, Грузии и Абхазии. В 2022 году они совершили соответственно 325, 320 и 115 преступлений (то есть на в каждом случае по 1% и меньше от общего количества).

Чаще всего иностранцам вменяют 228 УК - незаконный оборот наркотиков. Например, в 2021 по этой статье привлечено 3342 иностранных гражданина, в 2022 году - 6447. За первые пять месяцев месяца 2023 года уголовные дела за наркоторговлю заведены на 4385 человек. Чаще в этом преступлении обвиняют граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Растет число привлекаемых иностранцев по статье "Убийство" (105 УК). Количество таких преступлений с 2021 по 2022 год выросло на 52% (с 161 в 2021 до 246 в 2022). За четыре месяца 2023 года привлечены 90 человек. Чаще всего обвиняют в убийстве граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

"Индекс криминогенности"

Цифры по "мигрантской" преступности ведомство предоставило в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он рассказал RTVI, что обратиться в правоохранительные органы он решил во время подготовки к рабочему совещанию у вице-спикера Думы Петра Толстого "по профилактике преступности среди иностранных граждан и трудовых мигрантов". Матвеев запросил статистику, чтобы понять, есть ли "криминальная особенность у выходцев из тех или иных стран". По его словам, выяснилось, что статистические данные не отражают национальность преступника, учитывается лишь его гражданство. Таким образом, приезжие, получившие российский паспорт, перестают учитываться, говорит он.

"Поверхностный анализ показал, что есть особенности по видам преступности. Если взять число вставших на миграционный учёт граждан той или иной страны СНГ (откуда основной поток - Средняя Азия и Закавказье) и разделить на число преступлений в целом той или иной направленности, совершенных в РФ за тот же период гражданами этого государства, и так по каждому, мы получим своеобразный "индекс криминогенности". Это количество преступлений на душу мигрантов из данной страны, из которого следует, что законопослушность разных мигрантов из разных стран разная. Мне бы не хотелось называть конкретные страны, так как тут же подымется крик, что я разжигаю", - поделился депутат.

Он назвал "издержками толерантности" отсутствие единой статистики преступлений среди трудовых мигрантов и их соотечественников, недавно получивших российское гражданство. Матвеев полагает, что на информацию о противоправном поведении иностранцев следует обратить внимание Следственного комитета и ФСБ.

По словам депутата, "мигрантским" вопросом он заинтересовался в том числе из-за роста преступлений в их среде, о чем неоднократно в последнее время сообщали следственные органы.

Следственный комитет, действительно, в последнее время часто сообщает о задержаниях, арестах и привлечении к ответственности граждан иностранных государств, обязательно указывая, что подследственный является мигрантом. В течение 2023 года ведомство проводило несколько совещаний с участием председателя СК Александра Бастрыкина на тему "миграционной политики" и "преступности мигрантов". По информации СК, за первые четыре месяца 2023 года увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами: их доля составила 47% от общего количества.

"Из них 66,7% - о преступлениях против собственности, 21,2% - в сфере незаконного оборота наркотиков, 4% - против жизни и здоровья", - такие цифры приводил СК в июне прошлого года.

"Нелегально в Россию не въезжают"

RTVI поговорил о росте преступности среди иностранцев с юристом по правам мигрантов Валентиной Чупик. Она со скепсисом отнеслась к данным МВД, а увеличившееся число сообщений правоохранительных органов о преступлениях мигрантов связала с предвыборным периодом.

По мнению Чупик, в статистике некорректно отображать данные о нелегальных мигрантах, так как это очень размытая категория, которая "не описывает ничего реально существующего".

"Незаконные мигранты - это несуществующее понятие, потому что нельзя понять, кто это такие. Собственно, нелегальный мигрант - это человек, который нелегально въехал в Россию. Таких единицы. Таких было довольно много во время закрытия границ, но это "довольно много" измерялось в тысячах, даже не в десятках тысяч. Въехало порядка шести тысяч мигрантов нелегально в 2020 году. До и после этого нелегально в Россию не въезжают", - пояснила юрист.

Чупик говорит, что существуют случаи, когда приезжие действительно нарушают правила миграционного учета, однако неверно обобщать разные ситуации формулировкой "нелегальный мигрант".