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Французские пекари выиграли Кубок мира по выпечке

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- Назгуль Абдыразакова
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Команда французских пекарей впервые за 16 лет выиграла Кубок мира по выпечке в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Второе и третье место заняли команды из Южной Кореи и Японии.

"Они (участники команды Франции) очень хотели выиграть, стать лучше, посоревноваться с другими сильными командами, которые на протяжении последних 15 лет занимали подиум", - сказал в эфире телеканала учредитель Кубка мира по выпечке Кристиан Вабре. Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, на протяжении стольких лет лучше себя показывали команды из стран Азии, он отметил, что им помог творческий подход и то, что они экспериментировали с ароматами, формами и цветом булочных изделий, тогда как французы придерживались более классических методов в выпечке.

Всего в конкурсе приняли участие 10 команд. В прошлый раз соревнование проходило в 2022 году, тогда победили пекари с острова Тайвань.

Кубок мира по выпечке впервые был организован в 1992 году булочником Кристианом Вабре. С тех пор конкурс проводится раз в два года в рамках выставки Europain, в нем участвуют лучшие команды булочников в мире. В каждой команде три участника, которые проходят предварительный отбор, а затем соревнуются в нескольких видах пекарного дела, в частности в выпечке багетов, кондитерских изделий и создании художественных композиций.

Задача участников - продемонстрировать точность и креативность, соблюдая при этом тематику конкурса. По информации BFMTV, в этом году темой кубка в связи с предстоящими Олимпийскими играми 2024 года в Париже стал спорт. Команда из Франции выполнила композицию на тему фехтования.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/434906
Теги:
Франция, чемпионат мира, кулинария
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