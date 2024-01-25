Прокуратура выявила растрату в МП 'Бишкекесвет' на 4,3 млн сомов

Прокуратурой города Бишкек проведена проверка исполнения требований законодательства о бухгалтерском учете в МП "Бишкексвет". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица МП "Бишкексвет" в период с октября 2022 года по апрель 2023 года регулярно получая со склада МП "Бишкексвет" товарно-материальные ценности для изготовления готовых изделий и установки на места строительства в рамках работ по обеспечению функционирования городских сетей наружного освещения, используя свое служебное положение, растратили товарно-материальные ценности на сумму 4 млн 323 тыс. 450 сомов.

По результатам проверки в отношении должностных лиц МП "Бишкексвет" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.337 (Злоупотребление должностным положением) и ст.210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время по делу проводится расследование.