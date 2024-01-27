ГНС в Бишкеке изъяла крупную партию контрафактного энергетического напитка

Сотрудники Государственной налоговой службы в городе Бишкеке на территории рынка "Дордой Моторс" выявили торговую точку, где незаконно хранили и реализовывали энергетические напитки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из нелегального оборота было изъято 6 тыс. 876 банок энергетического напитка известного международного торгового бренда.

У субъекта отсутствовали все необходимые разрешительные документы на продукцию. Энергетические напитки входят в подакцизную группу товаров, однако не был уплачен соответствующий налог, что свидетельствует о контрабандном ввозе в страну.

В отношении предпринимателя будут предприняты меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Налоговая служба продолжает работу по выявлению неучтенных товаров на территории страны.