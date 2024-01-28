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В Бишкеке состоится второй Национальный налоговый форум

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30 января в городе Бишкеке состоится второй Национальный налоговый форум. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в мероприятии примут участие депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, бизнес-сообщества, международных организаций и образовательных учреждений, а также предприниматели.

На форуме будут представлены информация по вопросам налогового администрирования, внедрения цифровых технологий, а также итоги деятельности Налоговой службы за 2023 год и планы на текущий год.

Участники форума в двух дискуссионных сессиях обсудят ряд актуальных вопросов. В частности, рассмотрят нормы Налогового кодекса, вызывающие наибольший интерес среди предпринимателей. Также будут рассмотрены проекты цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым" и способы совершенствования качества обслуживания налогоплательщиков.

Помимо этого, на полях форума сотрудники Налоговой службы и представители бизнес-сообщества проведут интерактивную дискуссию, в рамках которой обсудят опыт использования налоговых услуг, электронных налоговых сервисов и вопросы налоговой грамотности. Также будут выделены проблемные моменты и предложены конструктивные идеи для их улучшения.

Проведение форума способствует созданию эффективного диалога между государственными органами и бизнес-сообществом, а также позволяет выявить проблемы в налоговом администрировании и предложить конкретные пути их решения.


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URL: https://www.vb.kg/434959
Теги:
ГНС, форум, Бишкек
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