В Бишкеке состоится второй Национальный налоговый форум

30 января в городе Бишкеке состоится второй Национальный налоговый форум. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в мероприятии примут участие депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, бизнес-сообщества, международных организаций и образовательных учреждений, а также предприниматели.

На форуме будут представлены информация по вопросам налогового администрирования, внедрения цифровых технологий, а также итоги деятельности Налоговой службы за 2023 год и планы на текущий год.

Участники форума в двух дискуссионных сессиях обсудят ряд актуальных вопросов. В частности, рассмотрят нормы Налогового кодекса, вызывающие наибольший интерес среди предпринимателей. Также будут рассмотрены проекты цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым" и способы совершенствования качества обслуживания налогоплательщиков.

Помимо этого, на полях форума сотрудники Налоговой службы и представители бизнес-сообщества проведут интерактивную дискуссию, в рамках которой обсудят опыт использования налоговых услуг, электронных налоговых сервисов и вопросы налоговой грамотности. Также будут выделены проблемные моменты и предложены конструктивные идеи для их улучшения.

Проведение форума способствует созданию эффективного диалога между государственными органами и бизнес-сообществом, а также позволяет выявить проблемы в налоговом администрировании и предложить конкретные пути их решения.