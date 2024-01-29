В Лувре радикальные экоактивистки облили супом "Мону Лизу"

В Париже радикальные экоактивистки в воскресенье, 28 января, совершили акт вандализма против "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Шедевр мировой живописи, находящийся в Лувре в особом зале, облили супом.

"Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна!", - прокричали две женщины, устроившие акцию. Об этом сообщает издание Le Parisien. Одна из женщин, сняв черное пальто, оказалась в белой майке с надписью "Riposte alimentaire" (примерный перевод "Пищевое возмездие").

Издание отмечает, что сама картина не пострадала - ее защищает бронированное стекло.

Случаи подобного вандализма участились в последние годы. Ответственность за них часто брала на себя экологическая организация Just stop oil ("Просто остановите нефть"). Несколько таких атак произошло в Лондонской галерее. В октябре 2022 года активисты этого движения залили там томатным супом картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога. В ноябре 2023 года они разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом".

Источник: Deutsche Welle