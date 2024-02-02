Состояние пострадавших в результате аварии на ТЭЦ

В Городскую больницу скорой медицинской помощи в 4:30 по линии скорой помощи поступили 5 пострадавших в результате аварии на ТЭЦ Бишкека.

По данным Минздрава, из них двое отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В настоящее время с ожогами различной степени в реанимации находятся двое пострадавших, состояние оценивается как крайне тяжелое. Один сотрудник находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести.

По словам замминистра здравоохранения Медербека Исмаилова, у двоих ожоги лица, шеи, верхней и нижней конечности - 80%, у третьего - ожог лица 1-2 степеней, а также обоих верхних конечностей - 10%".

Источник: akipress