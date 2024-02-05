МИД: Туркменистан оказал гумпомощь КР в виде 2 тысяч тонн сжиженного газа

Сегодня утром на железнодорожную станцию города Шопоков прибыла гуманитарная помощь Туркменистана в виде 2000 тонн сжиженного газа (57 вагон-цистерн) которая была предоставлена туркменской стороной в связи с аварией на ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, указанный груз приняли представители Министерства энергетики, Министерства иностранных дел, ГП "Кыргызтранснефтегаз", ГП "НК Кыргыз темир жолу". В ходе данной церемонии также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Кыргызской Республике Нуры Голиев.

Следует отметить, что данная помощь осуществлена по поручению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и по итогам переговоров министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.