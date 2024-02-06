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Султан Аббасов: Каждый, кто занимается медом, сталкивается с этой проблемой

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- Светлана Лаптева
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Палата пчеловодов призывает сделать анализы меда и пчелопроизводства доступными как географически, так и по цене для всех пчеловодов Кыргызстана. Такое мнение высказал редакции vb.kg руководитель палаты пчеловодов Кыргызской Республики Султан Аббасов.

Султан Анварбекович рассказал, что большим препятствием в развитии пчеловодства Кыргызской Республики является недоступность лабораторий для проведения продуктов пчеловодства для всех пчеловодов страны.

- Имеющиеся лаборатории не могут проводить весь спектр анализов, какую-то часть делают по меду, а по воску вообще нет такой аппаратуры. Произошло повышение стоимости анализов и важно решить эту проблему в ближайшее время. Каждый, кто занимается медом, сталкивается с такой проблемой - на таможне требуют такой документ и в любой торговой компании требуют сертификаты качества и результаты анализов. В Китае до 50 анализов могут запросить. Получается если у кого-то есть возможность, то они должны ехать проводить анализы своих образцов в какие-то другие страны? Парадокс, не правда ли? Мы говорим о развитии отрасли, а застреваем на первом же этапе.

И географическая удаленность и недоступность проведения анализов - большой пробел, который важно устранять сегодня. Мед очень чистый продукт, и мы действительно гордимся, что наш горный мед самый лучший в мире, но этот уровень надо поддерживать. И если мы говорим о расширении и увеличении объемов, то именно с этого надо начинать - с качества продукта", - пояснил Султанбек Аббасов


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URL: https://www.vb.kg/435167
Теги:
пчеловодство, Кыргызстан
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