На территории СЭЗ "Бишкек" незаконно продали производственное помещение

В свободной экономической зоне (СЭЗ) "Бишкек" незаконно продали производственное помещение, принадлежащее государству. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

"Прокуратурой города Бишкек проведена проверка исполнения законодательства Кыргызской Республики о собственности в свободной экономической зоне "Бишкек".

В ходе проверки установлено, что в 1997 году производственные помещения с земельным участком 428,8 кв.м., принадлежащие государству, были сданы в аренду ОсОО "И-м Т-ко" сроком на 40 лет.

В 2002 году ответственными сотрудниками вышеназванного ОсОО и СЭЗ "Бишкек" была произведена незаконная процедура купли-продажи, в результате которой указанные производственные здания были реализованы в частную собственность ОсОО "F-M".

В 2021 году должностные лица Бишкекского филиала Государственного учреждения "Кадастр", вопреки интересам службы и в целях извлечения выгоды провели незаконную регистрацию поддельных договоров купли-продажи, заключенных 19 лет назад между ОсОО "И-м Т-ко" и ОсОО "F-M" и право собственности на государственное имущество зарегистрировали за ОсОО "Ф-М".

В результате неправомерных действий ответственных лиц Бишкекского филиала Государственного учреждения "Кадастр", ОсОО "И-м Т-ко", ОсОО "F-M", а также СЭЗ "Бишкек" государству причинен материальный ущерб в размере 13 млн. 850 тыс. 785 сомов.

По данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по ст.337 (злоупотребление должностным положением), ст.210 (присвоение или растрата вверенного имущества) и ст.245 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и в настоящее время проводятся следственные действия.

Кроме того, прокуратурой города Бишкек в Административный суд города Бишкек внесен иск о признании недействительной регистрации договора купли продажи".