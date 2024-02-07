Все остановки Бишкека будут единого образца

Все остановочные комплексы столицы будут единого образца. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, по поручению мэра города Бишкек Айбека Джунашалиева в муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура" утвердили эскизные проекты новых остановочных комплексов.

Впредь все остановочные комплексы столицы будут единого образца. Ранее в пилотном режиме запущен проект по реконструкции остановочных пунктов.

Для удобства горожан и гостей столицы на остановках предусмотрен обогрев зимой и система кондиционирования в жаркое время. Также на остановке будет установлен стенд с маршрутами общественного транспорта.

Кроме того, у всех будет возможность подключиться к сети Wi-Fi и пользоваться услугами интернета. Остановки будут двух типов, одна 10-12 метров, другая будет больше, их планируют устанавливать на магистральных улицах и проспектах.

Отметим, что желающие построить остановку согласно утвержденного проекта могут обратиться в департамент муниципального имущества мэрии Бишкека для получения консультации.