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Все остановки Бишкека будут единого образца

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- Назгуль Абдыразакова
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Все остановочные комплексы столицы будут единого образца. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, по поручению мэра города Бишкек Айбека Джунашалиева в муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура" утвердили эскизные проекты новых остановочных комплексов.

Впредь все остановочные комплексы столицы будут единого образца. Ранее в пилотном режиме запущен проект по реконструкции остановочных пунктов.

Для удобства горожан и гостей столицы на остановках предусмотрен обогрев зимой и система кондиционирования в жаркое время. Также на остановке будет установлен стенд с маршрутами общественного транспорта.

Кроме того, у всех будет возможность подключиться к сети Wi-Fi и пользоваться услугами интернета. Остановки будут двух типов, одна 10-12 метров, другая будет больше, их планируют устанавливать на магистральных улицах и проспектах.

Отметим, что желающие построить остановку согласно утвержденного проекта могут обратиться в департамент муниципального имущества мэрии Бишкека для получения консультации.


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URL: https://www.vb.kg/435205
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