Пчеловод из Таласа Виталий Кандашкин: Нужны мобильные лаборатории

Пчеловод из города Талас Виталий Кандашкин возлагает большие надежды на Палату пчеловодов Кыргызстана в плане того, что они смогут решить массу технических вопросов, с которыми не удается справиться поодиночке.

- У пчеловодов много проблем. Вот выступал представитель общества пчеловодов из Казахстана, который предлагает сотрудничество., и многие, наверное, думают, что вот кыргызские пчеловоды странные. Вот же он огромный рынок Казахстана, работай, не хочу. То есть все думают что мы сидим, лапки сложили, ничего не делаем, голова не работает.

Но все не так. Больше 3-х кг и не ввезешь в Казахстан. Рассказываю ситуацию. Мы 17 лет с другом занимаемся пчеловодством. Обратился к нам предприниматель из Казахстана, попросил направить ему образцы разных наших сортов меда. Мы направили. Он нам перезванивает, говорит что все понравилось. Ваш мед лучше по вкусовым качествам, чем наш казахский и российский. Я приеду к вам посмотреть производство. Добрался к нам аж из Астаны, представьте сколько ехал. Взял для начала пару ведер. А потом уже из Казахстана рассказал, что чуть не бросил на таможне мед. Потребовали с него массу документов. Мы его, конечно, предупреждали, думали может ему, как казахстанцу, будет проще. Но увы.

А все почему? Пчеловодам на каждый сорт меда надо сдавать образцы на самые разные виды анализов, а стоимость одного анализа -зашкаливает, а сдать надо целый список. Вот один из выступающих назвал, что на конкурсе меда брали чуть ли не 50 видов анализов. И все цифры должны соответствовать стандартам. Откуда у нас такие деньги? Плюс фактор времени - когда нам ездить сдавать анализы на каждую партию? Это снова расходы

Мы все время на пасеке, другого дохода нет. Мед натуральный, чистый. Почему бы к каждому пчеловоду не направить мобильную передвижную лабораторию, чтобы пчеловоды в регионах могли сдать все, что от нас требуют. Внесли бы нас в общий реестр. Нужно разработать целый перечень и дистанционных услуг: зачем мне ездить за сотни километров, если я хочу продавать мед на месте? Надо продумать все, чтобы пчеловоды спокойно могли бы работать, и думать не о бумажках, а качестве меда.

И эти анализы нужны не только для вывоза меда за рубеж, они в разы нужнее нашим согражданам, которые стараются купить подешевле. Боюсь их разочаровать на счет меда. Ездят некоторые товарищи, крылышки дохлых пчелок собирают по ульям, чтобы создать видимость натурального продукта.

А если мед по-честному делать, по закону, надо всю технологию соблюдать. Все этапы важны, и покупатель о них может никогда и не слышал.

Вот сегодня говорили, что в этом году один из анализов показал низкие цифры. Специалисты поняли о чем речь - мед собрали раньше, чем он был готов. Или в этом году еще у нас на неделю раньше скосили медоносное поле, раньше пчелы на нем работали 17 дней, а в этот раз 10. И получилось, что и нектар другого качества, и вкус меда. А все потому что поля-то фермерские. Решили люди скосить раньше, говорят, раньше мы 2 покоса делали, а теперь 3, вот и все. А ведь надо все это как-то сообща решать, думать о совместном производстве. То есть в медопроизводстве все важно. Об этом как правило забывают, а зря.

Мы надеемся что Палата пчеловодов Кыргызской Республики поможет пчеловодам. Пока нам все нравится, - рассказал Виталий Кандашкин