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В Оше задержана учительница при попытке сбыте 1 кг гашиша

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В Оше сотрудники СБНОН задержали 31-летнюю учительницу школы за торговлю гашишем. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным пресс-службы, сотрудниками была получена оперативная информация о том, что некая женщина по имени Ш. занимается незаконным оборотом наркотиков на территории Ошской и Баткенкой областей.

Данная информация была зарегистрирована в ЖУИ.

В ходе проверки информации сотрудники СБНОН МВД КР установили, что женщина по имени Ш. продолжительное время занимается распространением наркотиков и является учительницей одной из школ Баткенской области.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в г. Оше оперативниками СБНОН МВД КР совместно с Пограничной службой ГКНБ КР при попытке сбыта более 1 кг наркотического средства - гашиша афганского происхождения, задержана гражданка Р.Ш. 1993 года рождения.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК КР.

Задержанная водворена в ИВС УВД г. Ош. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.


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URL: https://www.vb.kg/435236
Теги:
наркотики, Ош
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