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В Кара-Балте нашли расчлененное тело мужчины

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В Кара-Балте нашли расчлененное тело мужчины. По подозрению в убийстве задержан собутыльник,. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, труп вечером 9 февраля на северной стороне железной дороги обнаружили горожане и уведомили милицию. Следственно-оперативная группа ОВД Жайылского района на месте происшествия обнаружила части человеческого тела и изъяла вещественные доказательства (одежду).

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 122 УК КР и назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлена личность погибшего, им оказался житель Жайылского района Д.Э. 1977 года рождения. Также установлена личность подозреваемого в совершении преступления, им оказался ранее привлеченный к уголовной ответственности житель Жайылского района С.А. 1989 года рождения - он задержан и доставлен в ОВД района.

При проведении следственных действий установлено, что 2 января Д.Э. и С.А. вместе распивали спиртные напитки и между ними произошла ссора, переросшая в драку, где Д.Э. получил телесные повреждения и скончался. 4 января С.А. расчленил тело Д.Э. и выбросил за бесхозными гаражами.

Д.Э. с 4 января числился без вести пропавшим.


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URL: https://www.vb.kg/435270
Теги:
Кара-Балта, убийство, МВД
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