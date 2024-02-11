Погода
$ 89.37 - 89.72
€ 95.90 - 96.90

Рустам Эмомали предложил ООН объявить Всемирный день футбола

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали предложил ООН признать роль футбола на глобальном уровне, сообщается в телеграмм-канале Рустама Эмомали.

Он также выступил с предложением официально объявить "Всемирный день футбола" путем принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается в сообщении.

Рустами Эмомали в предложении ООН, в частности, подчеркнул, что спорт в жизни человечества является одним из лучших способов улучшения здоровья и ведения здорового образа жизни, а также важнейшим средством связи разных народов и наций.

"Люди на планете Земля занимаются футболом более 150 лет, эта игра имеет одну задачу и одну цель с момента её создания, которая заключается в объединении людей. Сегодня даже в самой маленькой стране мира люди увлекаются футболом, то есть футбол стал продуктом формирования человеческого сознания от простой игры до связующего фактора человечества, - отмечает Рустам Эмомали.

- Известно, что футбол иногда называют видом спорта в странах, но это не только игра. Этот вид спорта представляет собой явление общемировой культуры, которая пересекает национальные границы, языковые барьеры и социально-экономические различия.

Это вид спорта, который объединяет весь мир и говорит на универсальном языке, который хорошо известен всем, иными словами, начиная от улиц, заполненных болельщиками крупных городов, до самых отдалённых селений в мире, люди знают и играют в футбол.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435274
Теги:
ООН, Таджикистан, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  