Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 96.02 - 97.02

В УВД Иссык-Кульской области прокомментировали жалобу Айнуры Жапаровой

141  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В УВД Иссык-Кульской области прокомментировали опубликованную на сайте редакции "Вечерний Бишкек" статью: "Айнура Жапарова пожаловалась президенту, что МВД покрывает убийц ее сына".

"По данным следственной службы ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по статье 128 (Доведение до самоубийства) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Ход расследования уголовного дела взято на контроль руководством УВД Иссык-Кульской области.

По результатам расследования уголовного дела будет предоставлена дополнительная информация", - заявили в УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435277
Теги:
Иссык-Кульская область, суицид, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  