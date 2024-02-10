В УВД Иссык-Кульской области прокомментировали жалобу Айнуры Жапаровой

В УВД Иссык-Кульской области прокомментировали опубликованную на сайте редакции "Вечерний Бишкек" статью: "Айнура Жапарова пожаловалась президенту, что МВД покрывает убийц ее сына".

"По данным следственной службы ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по статье 128 (Доведение до самоубийства) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Ход расследования уголовного дела взято на контроль руководством УВД Иссык-Кульской области.

По результатам расследования уголовного дела будет предоставлена дополнительная информация", - заявили в УВД.